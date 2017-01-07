（影音）李準基爆《步步》結局內幕！和IU在片場爆哭

〔記者陳立妍／台北報導〕南韓男星李準基在韓劇《步步驚心 麗》詮釋韓版四爺，與「解樹」IU在戲中大談揪心戀，由於兩人在現代相遇的戲分拍好卻被剪，讓不少戲迷直呼遺憾。李準基今受訪談到關於結局的部分坦言，「我和IU其實希望王昭、解樹可以在現代相遇，但劇組可能認為這樣的畫面無法滿足粉絲們的期待，所以才沒有播出，導演希望可以不同於原著，給大家更多的想像。」

李準基記者會。（記者趙世勳攝）

李準基更加碼自爆拍攝那場戲時IU哭得超慘，自己也流了很多眼淚，甚至因入戲太深夢到和IU相遇，對於兩人愛情戲不多感到很可惜，笑說：「所以我一直在想可不可以再拍續集？」而他也表示，看到這麼多年輕又帥氣的演員加入《步步驚心 麗》，還一度很後悔「我為什麼要演？」因為擔心被粉絲罵特地減肥、護膚，做了很多努力。

李準基記者會。（記者趙世勳攝）

但被問到如果變成女主角，會喜歡哪一位皇子時？他立刻回答「南柱赫」，透露之前參加台詞練習時就覺得南柱赫「超帥」，不過如果現實生活中真的和兄弟喜歡上同個女人？他想了一下仍說會像劇中的王昭勇敢「奪愛」。此外，《步步驚心 麗》現於每周一至周五晚上10點在衛視中文台播出，完整劇集已於KKTV上架，該劇原聲帶也已在台發行。

李準基記者會。（記者趙世勳攝）