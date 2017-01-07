（影音）李準基登場狂送愛心 霸氣喊「你是我的人」隔空對IU說...

李準基記者會。（記者趙世勳攝）

〔記者陳立妍／台北報導〕南韓男星李準基今午暌違7年4度抵台，為明晚的見面會暖身，下午他為新劇《步步驚心 麗》記者會宣傳站台，心情極佳的他一登場便不停放送愛心、親切揮手，並以華語祝賀粉絲「新年快樂」！

李準基記者會。（記者趙世勳攝）

李準基透露，久未來台的他一度擔心沒有粉絲接機，笑說看到這麼多粉絲熱情接機，讓他感動到「快哭出來」，甚至自嘲：「明天是演員的見面會，不是演唱會，大家不要太期待！」但他也掛保證明天絕對會豁出去表演，展現他瘋狂的一面，並以台語重現劇中霸氣的經典台詞「你是我的人」，再應景以華語「新年快樂，紅包拿來」向台灣粉絲拜早年。

李準基記者會。（記者趙世勳攝）

李準基在《步步驚心 麗》飾演四皇子王昭，談到這個角色，他表示王昭對他而言是「命運般的角色」，也是他出道來最帥氣、最喜歡的角色，雖然一開始因為原著中這個角色太出色，讓他壓力有點大，但幸好大家都很喜歡，讓他很開心，而他也大讚「EXO」伯賢是片場的開心果，並隔空祝賀今晚在台開唱的IU演出餘音繞樑、黃鶯出谷、高朋滿座，甚至當場模仿起黃鶯的叫聲，展現兩人的好情誼。

李準基記者會。（記者趙世勳攝）

此外，《步步驚心 麗》現於每周一至周五晚上10點在衛視中文台播出，並於KKTV上架，該劇原聲帶現已在台發行。

李準基記者會。（記者趙世勳攝） 李準基記者會。（記者趙世勳攝）