限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

（影音）李準基登場狂送愛心 霸氣喊「你是我的人」隔空對IU說...

2017/01/07 17:11

李準基記者會。（記者趙世勳攝）

〔記者陳立妍／台北報導〕南韓男星李準基今午暌違7年4度抵台，為明晚的見面會暖身，下午他為新劇《步步驚心 麗》記者會宣傳站台，心情極佳的他一登場便不停放送愛心、親切揮手，並以華語祝賀粉絲「新年快樂」！

李準基記者會。（記者趙世勳攝）

李準基透露，久未來台的他一度擔心沒有粉絲接機，笑說看到這麼多粉絲熱情接機，讓他感動到「快哭出來」，甚至自嘲：「明天是演員的見面會，不是演唱會，大家不要太期待！」但他也掛保證明天絕對會豁出去表演，展現他瘋狂的一面，並以台語重現劇中霸氣的經典台詞「你是我的人」，再應景以華語「新年快樂，紅包拿來」向台灣粉絲拜早年。

李準基記者會。（記者趙世勳攝）

李準基在《步步驚心 麗》飾演四皇子王昭，談到這個角色，他表示王昭對他而言是「命運般的角色」，也是他出道來最帥氣、最喜歡的角色，雖然一開始因為原著中這個角色太出色，讓他壓力有點大，但幸好大家都很喜歡，讓他很開心，而他也大讚「EXO」伯賢是片場的開心果，並隔空祝賀今晚在台開唱的IU演出餘音繞樑、黃鶯出谷、高朋滿座，甚至當場模仿起黃鶯的叫聲，展現兩人的好情誼。

李準基記者會。（記者趙世勳攝）

此外，《步步驚心 麗》現於每周一至周五晚上10點在衛視中文台播出，並於KKTV上架，該劇原聲帶現已在台發行。

李準基記者會。（記者趙世勳攝）李準基記者會。（記者趙世勳攝）

相關新聞

推薦新聞
林心如光臨寶島剖腹產 鄉民狠酸：怎不在祖國生？ 林心如光臨寶島剖腹產 鄉民狠酸：怎不在祖國生？
2017/01/07 11:01
林心如生女娃 舒淇搶祝福被催生 林心如生女娃 舒淇搶祝福被催生
2017/01/07 08:09
恭喜！林宥嘉、丁文琪完成終身大事 恭喜！林宥嘉、丁文琪完成終身大事
2017/01/07 16:32
自慰揉胸摸下體 強國影城誤放高清無碼A片 自慰揉胸摸下體 強國影城誤放高清無碼A片
2017/01/07 11:14
鄧紫棋提舊情 聞林宥嘉求婚冷回... 鄧紫棋提舊情 聞林宥嘉求婚冷回...
2017/01/07 08:43
不只床戰波多野 109公分AV男優也跟「她」拍過 不只床戰波多野 109公分AV男優也跟「她」拍過
2017/01/07 13:31
女兒有2個酒窩！霍建華「捨不得放下」小天使 女兒有2個酒窩！霍建華「捨不得放下」小天使
2017/01/07 15:04
《小雨》歌手2段婚姻路坎坷 慘遭家暴淪睡公園 《小雨》歌手2段婚姻路坎坷 慘遭家暴淪睡公園
2017/01/07 11:55
被誤認成浩子 阿翔委屈喊話：他都離開3年了！ 被誤認成浩子 阿翔委屈喊話：他都離開3年了！
2017/01/07 14:14
徐若瑄甩封殺衰事 叮嚀林心如產後注意這件事 徐若瑄甩封殺衰事 叮嚀林心如產後注意這件事
2017/01/07 10:18
分手錦榮被拱復合彭于晏 Jolin：沒什麼不能放下 分手錦榮被拱復合彭于晏 Jolin：沒什麼不能放下
2017/01/07 09:48
貝嫂熬過婚變 自爆20年心酸史 貝嫂熬過婚變 自爆20年心酸史
2017/01/07 14:48
日收視女王榜出爐 新垣結衣只有第二名 日收視女王榜出爐 新垣結衣只有第二名
2017/01/07 14:09
反攻南韓？《你的名字》南韓首映 票房破10億 反攻南韓？《你的名字》南韓首映 票房破10億
2017/01/07 09:55
「志明春嬌」回來啦！首款海報曝光好害羞 「志明春嬌」回來啦！首款海報曝光好害羞
2017/01/07 11:04
賀一航1句「他很隨和」 翁立友尾牙遭眾人狂吻 賀一航1句「他很隨和」 翁立友尾牙遭眾人狂吻
2017/01/07 13:16
（贈票）潤娥13日會台迷 撂「中文十級」約定不見不散 （贈票）潤娥13日會台迷 撂「中文十級」約定不見不散
2017/01/07 12:04
解禁了？！李榮浩唱楊丞琳夯歌放閃 解禁了？！李榮浩唱楊丞琳夯歌放閃
2017/01/07 10:36
陳妍希賀林心如產女 急喊「小星星要跟小公主玩！」 陳妍希賀林心如產女 急喊「小星星要跟小公主玩！」
2017/01/07 16:48
14年了！伊能靜看他背影嘆：始終留不住吧... 14年了！伊能靜看他背影嘆：始終留不住吧...
2017/01/07 17:31
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.