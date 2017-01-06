日女星酬勞排行榜曝光 她遙遙領先賺翻天

米倉涼子靠日劇《派遣女醫》系列，穩坐收視女王寶座。（KKTV提供）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕2017年到來，《東京體育報》6日公布最新一年女星「潛在收視率排行榜」，以《派遣女醫》系列穩坐「日劇女王」寶座的米倉涼子，果不其然以17.5%潛在收視奪下冠軍。而她不僅主演日劇收視率居高不下，就連日劇片酬也遙遙領先其他女星，單集就可賺得日幣555萬元（約台幣153萬元），收視、酬勞都是雙冠王。

米倉涼子去年以單集日幣500萬元的高貴價碼，接演《派遣女醫》第4季。相關人士推算，米倉演完11集口袋至少進帳5500萬元日幣（約台幣1513萬元），若再加上DVD、線上影音等版權費，粗估單集賺進約日幣1000萬（約台幣275萬元）酬勞也不是難事。

而《派遣女醫》第4季平均收視創下21.49%亮眼成績，也讓米倉的酬勞再度翻漲1成，2017年度來到日幣555萬（約台幣153萬元），高居女星酬勞No.1。然而，米倉價碼雖高，但她《派》劇接連4季成績亮眼，已被朝日電視台視為收視保證，據傳朝日電視台已著手準備《派遣女醫》第5季，繼續捧重金邀米倉再披白袍出征。

新垣結衣主演日劇《月薪嬌妻》，收視率一路攀升，亮眼表現跌破業界人士眼鏡。（緯來日本台提供）

而女星新垣結衣則以16.3%的收視率，位居亞軍。她當初僅以日幣170萬（約台幣47萬元）接演日劇《月薪嬌妻》，該劇收視率卻出乎意料，從開播10.2%一路狂飆到結局的20.8%，讓業界人士全跌破眼鏡。據傳TBS電視台有意暫停《半澤直樹2》的拍攝計畫，轉為籌備《月》劇第2季，甚至進攻大銀幕推出電影版。《月》劇的傲人成績，也讓新垣2017年片酬跟著小漲，來到日幣200萬元（約台幣55萬元）。

石原聰美主演日劇《校對女王》，平均收視創下12.37%，表現不俗。（翻攝自網路）

女星石原聰美則以潛在收視15.7%，緊追在後位列第3名。她去年以日幣200萬（約台幣55萬）接拍《校對女王》，新鮮題材創下平均收視12.37%，表現不俗。新的一年，石原的酬勞也小漲到日幣250萬元 （約台幣69萬元）。