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月收入50萬 雞排妹元旦驚傳遭軟禁？！

2017/01/02 11:43

雞排妹自爆元旦當天化好妝，也穿好美美衣服，卻只能待在家無法出門。（翻攝自雞排妹臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「雞排妹」鄭家純擁有火辣身材，因言論大膽而一炮而紅，為她帶來許多通告，今天爆出她每個月靠活動、商演和直播，月收入平均有50萬，羨煞眾人，不料卻也傳出雞排妹元旦在家中被「軟禁」？！

雞排妹透露元旦被電子鎖鎖在家裡，只能欲哭無淚。（翻攝自雞排妹臉書）

昨天是2017年元旦，雞排妹自爆被困在家中？這是真的嗎？昨晚她透過臉書留言還原事情經過，她說：「元旦當天，我躺在沙發上等鎖匠來，因為我化全妝穿新衣，準備去吃新年大餐，要出門的那一刻，拉下門把竟沒動靜。」

後來找來鎖匠破壞門鎖，雞排妹才說獲救了。（翻攝自雞排妹臉書）

雞排妹無奈說：「原來是被電子鎖鎖在家裡了，欲哭無淚。」不久後，她才又po文門鎖遭破壞照片，留言「獲救了YA」，網友問她為何被電子鎖反鎖，是故障嗎？雞排妹回應：「是鎖夾要換新的。」有人因此大笑虧她：「我的老天啊！這是軟禁嗎？」

雞排妹被電子鎖鎖在家裡，有網友虧她形同遭軟禁。（翻攝自雞排妹臉書）

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