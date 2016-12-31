誤認成潘瑋柏 唐志中被問：演唱會的傷還好嗎？

唐志中和老婆「小咪」結婚育有2女1子，家庭生活幸福。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人唐志中出身資深演藝世家，父母為藝人唐威及韓湘琴，他5年前結束浪子生涯，和老婆「小咪」結婚育有2女1子，家庭生活幸福。唐志中與潘瑋柏情同兄弟，就連長相也很容易把粉絲混淆，唐志中最近在臉書上自爆，在某百貨公司電梯中，遇到熱情的民眾把他誤認為潘瑋柏，甚至問他：「你演唱會受的傷還好嗎？」

唐志中昨天在臉書上發文，表示自己在某間百貨公司的電梯裡，遇到來自澳洲的一家人，媽媽一進電梯就興奮的用英文對女兒說：「天啊..今天我們太幸運了！這位是超級受歡迎的pop star！」正當唐志中一臉疑惑的時候，媽媽又補了一句：「他就是潘瑋柏阿！」正當情勢略顯尷尬時，爸爸又突然關心起唐志中的「傷」說：「你為了演唱會受的傷，我們那邊新聞都有看到！你ok了嗎？」為了不掃這一家人的興致，他便趕緊回說：「Everything is fine！」

有不少人疑問，為什麼當時唐志中不否認自己是潘瑋柏？唐志中則表示，因為害怕讓這家人失望，「我相信我是做對的事情！沒有讓這一家失望」！

唐志中（左）時常被誤認為潘瑋柏（右）。（翻攝臉書）