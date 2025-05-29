家寧男閨密手刀火速逃 拜託：不要耽誤我脫單

疑似家寧的女子捧著胸和范成章合照，但范成章否認該女子為家寧。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕YouTube團體「眾量級」前情侶檔Andy與家寧不斷互撕，繼家寧說Andy交往時曖昧、劈腿後；Andy也回敬家寧跟「男閨密」多次出國旅遊，家寧男閨密遭起底是公開出櫃的男藝人范成章，不過范成章直言自己｢不吃鮑魚」。接著有網友公開了范成章離婚、有小孩，就連過去跟女性接吻的畫面也流出，范成章今（29）除了再度澄清之外，也透過社群表示自己已經離開台灣，到印度去了。

家寧男閨密范成章說辛苦老婆，他解釋是開玩笑，並說自己嘴賤。（翻攝自IG）

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范成章透過社群表示自己人在印度，還說：「真的謝謝大家這幾天滿滿的關心與力挺。雖然我純屬躺著中槍，但看到你們努力幫我澄清、為我發聲，我真的超級感恩又知足，跟你們說聲：謝謝，愛你們」，范成章先前也說一名女子捧著胸部和他合照的照片，那名女子並不是家寧，是其他朋友。范成章也針對「結婚說」鄭重澄清：「我沒有兒子，也沒有前妻，之前開粉絲玩笑開太兇了，我道歉！哈哈哈，還有最重要的，我現在認真單身，拜託大家去追帳本，不要耽誤我脫單好嗎」。

范成章表示自己目前人在印度。（翻攝自IG）

范成章還說：「我不是大方閨密嗎？我都有在回私訊，意外還讓我聯繫上小時候打工的同事、國中隔壁班同學、國小老朋友，還有我第一次幫忙服務的客人，甚至還有一些斷了聯繫很久的老朋友。知道你們這些年都一直默默地關注我，真的讓我覺得非常感動，謝謝你們一直都在，看著我跌跌撞撞躺在印度都中槍的我！」

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