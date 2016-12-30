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男友取向曝光？賴琳恩「角色扮演」推這款

2016/12/30 21:53

賴琳恩在寫真書《REAL LENE》中，穿著內衣、圍裙備餐詮釋居家小女人。（凱特文化提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人賴琳恩出道10年首度大解放推出性感寫真，尺度超火辣讓粉絲眼睛大吃冰淇淋，而論及婚嫁、交往6年的男友陳乃榮也表達了支持，賴琳恩似乎在婚前大解放，對於百無禁忌的問題都一一回應，被雜誌問到和另一半生活上的情趣或小遊戲時，她笑回：「我覺得角色扮演是滿好的選擇。」並稱自己衣櫃有不少情趣服裝。

陳乃榮（右）日前在演唱會告白女友賴琳恩（左），成為眾人焦點。（合成照，翻攝自臉書）

賴琳恩從《我愛黑澀會》出道，日前出席新書《REAL LENE》記者會，被拱和陳乃榮當2017年的「第一對結婚」，她毫不猶豫點頭回答「好」，並稱如果有空就會去登記結婚。據《ETtoday》報導，賴琳恩認為可以藉由角色扮演來提高和另一半的生活情趣，當被問到哪款情趣服裝最有效果？她笑著推薦「清純款」，並說：「太裸露的他們不愛。」

賴琳恩推出寫真書《REAL LENE》，展現私下性感的一面。（凱特文化提供）

賴琳恩推出寫真書《REAL LENE》，展現平常愛在家打電動，消磨時間的另一面。（凱特文化提供）

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