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首頁 > 婉君推

蔡依林情變後談愛情觀 「幸福就是…」

2016/12/29 09:33

Jolin（右）情變後在表演活動露面，和黃子佼（左）互動熱絡，完全不受情傷影響。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕36歲歌壇天后「Jolin」和小4歲混血男模錦榮交往6年多，日前宣告分手，Jolin昨出席北京「I Do致愛演唱會」，也是她恢復單身後首次亮相，除了表演仍然活力十足，期間更被主持人黃子佼逗得掩嘴大笑，看來心情頗佳，不受情傷影響，演唱時還頻對觀眾送飛吻，為呼應演唱會主題，在被問到對「愛」的看法時，則是淡定的回應：「愛情沒有一個時間表，當你看對眼，互相彼此了解，我覺得就是最幸福的事情。」

據《蘋果日報》報導，黃子佼不忘為剛分手的她加油打氣，但Jolin對情變一事似乎早已釋懷，表現一如往常的開朗，黃子佼虧她：「妳從此以後有更多時間做蛋糕了。」她聽罷先是大笑，接著搞笑用長馬尾甩他回擊，黃子佼也笑稱：「被攻擊了。」互動相當逗趣。

Jolin（左）情變後首在表演活動露面，和黃子佼（右）互動熱絡，完全不受情傷影響。（翻攝自微博）

黃子佼虧她有更多時間做蛋糕了，Jolin搞笑甩髮攻擊他。（翻攝自微博）

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