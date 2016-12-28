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（影音）擠下T.O.P 隊友太陽竄升亞洲最帥

2016/12/28 08:30

太陽勇奪今年的世界百大帥哥榜亞軍，榮登今年的「亞洲最帥。（翻攝自網路）〔記者陳立妍／綜合報導〕美國電影網站「TC Candler」公布今年的世界百大帥哥排行榜，去年擠下「SUPER JUNIOR」始源榮登「亞洲最帥」的T.O.P，從第8名下滑到第16名，隊友太陽則從去年第24名一口氣竄升到第2名，榮登今年的「亞洲最帥」，冠軍則由荷蘭男星米契爾哈斯曼奪下，季軍為瑞典男星亞歷山大史柯斯嘉。

去年奪下「亞洲最帥」頭銜的T.O.P，今年從第8名下滑到第16名。（翻攝自網路）此外，台灣帥哥高以翔、王力宏勇奪第7名與第48名，始源排名第12，其他上榜的日韓星還包括赤西仁（第31名）、「WINNER」宋旻浩（第36名）、「EXO」KAI（第44名）、「2PM」玉澤演（第52名）、「防彈少年團」柾國（第55名）、「防彈少年團」V（第60名）、李敏鎬（第65名）「JYJ」金在中（第73名）、「SEVENTEEN」Jun、「Block B」U-Kwon（第90名）、台日混血金城武（第93名）、「SUPER JUNIOR」東海（第99名）。

荷蘭男星米契爾哈斯曼奪下今年的世界百大帥哥冠軍。（翻攝自網路）
世界百大帥哥榜：（相關影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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