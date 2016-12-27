傅達仁淚灑追思會 願做安樂死首例

傅達仁夫婦。（記者王文麟攝）

〔記者洪素津／台北報導〕資深主播傅達仁今別出心裁舉辦生前見面追思會，會場佈置用氣球和紅花來呈現一種溫馨的氣氛，各界名人、藝人還有蔡英文總統都贈送花籃致意，且此場追思會的主持人還是跟他有過瑜亮情節的盛竹如，這讓傅達仁深受感動，在會場不禁老淚縱橫。

傅達仁向蔡英文總統投書「安樂死法案」在社會上引發關注。近期他多次進出醫院，還動了膽管手術，且手術四個多月來爆瘦12公斤，他感慨自己因病瘦成不成人樣，病痛讓他受盡折磨。問到蔡英文總統有送花籃致意，傅達仁受訪表示覺得花籃只是一個形式，我希望「安樂死法案」能夠快一點實現，如果我能享受到我就做第一個首例，如果不行，我希望大家繼續努力。

對被質疑基督徒反對自殺，但他卻提倡安樂死，傅達仁說：「安樂死不等於自殺，吃藥、跳樓才是自殺，安樂死是很人道的，是不希望自己插著管子被動地活著」。

其中盛竹如更是擔任此場追思會的主持人，外界盛傳兩人有瑜亮情節，對此傅達仁表示盛是我親密的戰友、可愛的敵人，我們是好朋友，希望盛竹如能夠進教堂。同時盛竹如打槍傅達仁「想要我進教堂沒那麼簡單，我只信我自己的教。」

此場生前見面會，讓傅達仁流了好多眼淚，很感謝大家前來參與我的追思會，今天這活動誰來我都知道，哪天我盟主恩召後，你們不來也沒關係，也許我死的時候，就不通知大家了。