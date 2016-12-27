寫真女星懷胎5個月 億級老公偷吃素人北川景子

安田美沙子曾罹患子宮內膜症，受孕不易。（翻攝自安田美沙子Twitter）

〔娛樂頻道／綜合報導〕寫真女星安田美沙子在2014年白色情人節，與時尚品牌VICTIM設計師下鳥直之結婚，過去曾罹患子宮內膜症的她力抗不孕，上月宣布懷上男娃，預計明年5月產下億萬太子爺，老公卻在此時驚傳偷吃27歲嫩妹，無疑是一大打擊。

安田美沙子老公被拍到偕素人版北川景子開房間。（翻攝自安田美沙子Instagram）

據《週刊文春》報導，下鳥直之18日被拍到帶著27歲素人正妹在東京鬧區逛街看燈飾，該女神似女星北川景子，下鳥直之晚餐先帶她吃中華料理，接著兩人相偕到新宿歌舞伎町的酒店開房間，事件爆發後，下鳥受訪表示：「我會向太太坦白，給我點時間。」委婉承認偷腥。

現年37歲的下鳥直之在23歲時就自立品牌VICTIM，在日本全國共有40間分店，外界推估年營業額破億元。

34歲寫真女星安田美沙子擁有D級美胸。（翻攝自安田美沙子Twitter） 安田美沙子老公（右）偷腥被活逮。（翻攝自《週刊文春》） 日本週刊爆料27歲小三神似女星北川景子。（翻攝自北川景子官方臉書）