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《你的名字》大紅 新海誠：大家不該看這部片

2016/12/27 18:29
新海誠執導動畫《你的名字》佳評如潮，卻令他感到不安。（資料照，記者王敏為攝）新海誠執導動畫《你的名字》佳評如潮，卻令他感到不安。（資料照，記者王敏為攝）

〔即時新聞／綜合報導〕新海誠執導動畫《你的名字》在日、台票房開紅盤，不過他卻向《法新社》透露表示，「不再認為大家應該看這部片。」

新海誠執導動畫《你的名字》在日、台票房開紅盤。（資料照）新海誠執導動畫《你的名字》在日、台票房開紅盤。（資料照）

日本動畫電影《你的名字》上映後引發熱潮，最近還有呼聲指應獲得奧斯卡最佳動畫獎項，也因為電影的爆紅，還讓他被冠上了「新宮崎駿」的封號，儼然成為動畫大師宮崎駿的接班人。

「這不是健康的」新海誠說。隨著票房長紅，也令他越來越不安，他表示「真的希望不會得獎」，另與宮崎駿齊名令他不自在，他說：「很高興能與宮崎駿相提並論，這像夢一樣。但我知道他們對於《你的名字》是過譽了，因為我尚未達到宮崎駿的水準。」他還提到，並不希望宮崎駿看到這部片，「因為他會看出所有缺點」。

新海誠認為，儘管佳評如潮，但《你的名字》仍沒達到應有的標準。對他而言這是「未完成、不平衡」的作品，「雖然故事情節還可以，但電影完全稱不上完美。兩年的時間並不足夠。」

但新海誠也知道這部片最後成功了。《你的名字》在東京首映前於洛杉磯放映，他表示，曾模擬過觀眾的反應，果然如他所料，觀眾看得又哭又笑；他還說：「我當然很高興看到片子成功，但同時，我也很害怕片子太成功。我對自己說：『該死的，我可能做過頭了。』」

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