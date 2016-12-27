翻糖大師Jolin最新神作 愛犬屋虎都看傻眼惹！
2016/12/27 12:08
Jolin熱愛鑽研翻糖蛋糕，每次端出作品都讓人嘆為觀止。（翻攝自臉書）
〔娛樂頻道／綜合報導〕歌壇天后「Jolin」蔡依林沉迷翻糖蛋糕，私下細心鑽研、瘋狂練習，每次端出的作品都讓外界驚嘆不已，且一次比一次精緻，不少藝人好友都相當佩服，紛紛當起她的客戶，指定她幫忙客製化蛋糕。而她不僅特地花時間遠赴英國進修技術，還率領她的團隊在國外奪下國際蛋糕賽金牌，非常厲害，蔡依林今天又端出最新神作，連她的愛犬都看傻眼了。
Jolin曾經做過「愛馬仕包」送台語歌后江蕙，送過「運動鞋」給好友小豬，以及「閃電麥坤」、各種名牌跑車，也送過「小小兵」給前男友錦榮，近日林心如為老公霍建華慶生，生日派對上精緻到不行、讓賓客們搶著合照的蛋糕，也是出自她的巧手，讓大家不禁直呼「天后還有什麼不會的！」
她也曾做運動鞋當做生日禮物送好友羅志祥（中）。（八大提供）近日林心如為老公霍建華慶生，生日派對的蛋糕也是出自Jolin的巧手。（翻攝自臉書）
今天她則在臉書分享一張愛犬「屋虎」的照片，並寫下：「喂！你是？」仔細看原來照片中還有另外一隻狗狗，原來是Jolin的最新翻糖作品，維妙維肖的讓人乍看還以為有2隻「屋虎」，只見屋虎傻眼的盯著分身，想必也被騙倒啦！
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