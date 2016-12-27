限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

翻糖大師Jolin最新神作 愛犬屋虎都看傻眼惹！

2016/12/27 12:08

Jolin熱愛鑽研翻糖蛋糕，每次端出作品都讓人嘆為觀止。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌壇天后「Jolin」蔡依林沉迷翻糖蛋糕，私下細心鑽研、瘋狂練習，每次端出的作品都讓外界驚嘆不已，且一次比一次精緻，不少藝人好友都相當佩服，紛紛當起她的客戶，指定她幫忙客製化蛋糕。而她不僅特地花時間遠赴英國進修技術，還率領她的團隊在國外奪下國際蛋糕賽金牌，非常厲害，蔡依林今天又端出最新神作，連她的愛犬都看傻眼了。

Jolin的作品不計其數。（翻攝自臉書）

Jolin曾經做過「愛馬仕包」送台語歌后江蕙，送過「運動鞋」給好友小豬，以及「閃電麥坤」、各種名牌跑車，也送過「小小兵」給前男友錦榮，近日林心如為老公霍建華慶生，生日派對上精緻到不行、讓賓客們搶著合照的蛋糕，也是出自她的巧手，讓大家不禁直呼「天后還有什麼不會的！」

她也曾做運動鞋當做生日禮物送好友羅志祥（中）。（八大提供）近日林心如為老公霍建華慶生，生日派對的蛋糕也是出自Jolin的巧手。（翻攝自臉書）

今天她則在臉書分享一張愛犬「屋虎」的照片，並寫下：「喂！你是？」仔細看原來照片中還有另外一隻狗狗，原來是Jolin的最新翻糖作品，維妙維肖的讓人乍看還以為有2隻「屋虎」，只見屋虎傻眼的盯著分身，想必也被騙倒啦！

Jolin的翻糖蛋糕新作品讓愛犬屋虎都傻眼。（翻攝自臉書）

相關新聞

推薦新聞
愛人死在身旁 喬治麥可男友還原聖誕早晨心碎情景 愛人死在身旁 喬治麥可男友還原聖誕早晨心碎情景
2016/12/27 08:12
驚！麥可喬治生前腫照流出 健康早亮警訊 驚！麥可喬治生前腫照流出 健康早亮警訊
2016/12/27 08:15
黃薇渟仗義直言遭蛋洗 隔天穿臭衣沒人敢靠近 黃薇渟仗義直言遭蛋洗 隔天穿臭衣沒人敢靠近
2016/12/27 07:19
喬治麥可匿名行善曝光 捐百萬助陌生人還債 喬治麥可匿名行善曝光 捐百萬助陌生人還債
2016/12/27 06:44
曾雅蘭險因失智公公跳樓 女兒胎動救她一命 曾雅蘭險因失智公公跳樓 女兒胎動救她一命
2016/12/27 11:58
尷尬！女星錯認喬治麥可 追悼成這個人.... 尷尬！女星錯認喬治麥可 追悼成這個人....
2016/12/27 09:37
驚！中國正妹歌手聖誕夜突過世 死因引發質疑 驚！中國正妹歌手聖誕夜突過世 死因引發質疑
2016/12/27 12:11
出賣成宮寬貴吸毒的密友A 被鍵盤柯南起底是混血男模！ 出賣成宮寬貴吸毒的密友A 被鍵盤柯南起底是混血男模！
2016/12/27 08:41
SMAPxSMAP收攤 中居最後合體這樣做... SMAPxSMAP收攤 中居最後合體這樣做...
2016/12/27 06:00
上戶彩為保婚姻洩心聲「為了某人活下去」 上戶彩為保婚姻洩心聲「為了某人活下去」
2016/12/27 08:31
鄧超扮耶誕老公公 孫儷無奈只想哭 鄧超扮耶誕老公公 孫儷無奈只想哭
2016/12/27 08:56
喬治麥可憂鬱症纏身 被爆週砸上百萬赴瑞士澳洲療養 喬治麥可憂鬱症纏身 被爆週砸上百萬赴瑞士澳洲療養
2016/12/27 09:49
貝克漢曬女兒戲水照 甜喊「我的小美人魚」 貝克漢曬女兒戲水照 甜喊「我的小美人魚」
2016/12/27 10:30
翻糖大師Jolin最新神作 愛犬屋虎都看傻眼惹！ 翻糖大師Jolin最新神作 愛犬屋虎都看傻眼惹！
2016/12/27 12:08
結婚10年還甜蜜依舊 李李仁分享夫妻之道：我只信老婆 結婚10年還甜蜜依舊 李李仁分享夫妻之道：我只信老婆
2016/12/27 10:12
假藉愛心招搖撞騙 女星斥：被我抓到，絕不放過你 假藉愛心招搖撞騙 女星斥：被我抓到，絕不放過你
2016/12/27 07:40
4 in Love人母行列只缺1 楊丞琳被粉絲催生 4 in Love人母行列只缺1 楊丞琳被粉絲催生
2016/12/27 09:17
快點來聽! 喬治麥可十大經典歌曲 快點來聽! 喬治麥可十大經典歌曲
2016/12/27 06:00
為滿足口腹之慾 陳建寧為逆向違停致歉 為滿足口腹之慾 陳建寧為逆向違停致歉
2016/12/27 07:52
范冰冰李晨甜蜜超市約會 花費全由男友埋單 范冰冰李晨甜蜜超市約會 花費全由男友埋單
2016/12/27 10:02
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.