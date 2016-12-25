與「他」分手痛哭 鬼鬼星運谷底翻身

〔即時新聞／綜合報導〕藝人鬼鬼（吳映潔）今年與韓國經紀公司簽約，推出韓語、國語EP，事業來到生涯高峰，她11年前自《我愛黑澀會》出道，曾經歷經年收入不到40萬元的低潮期，幾乎快消失於演藝圈，但被韓國綜藝節目《我們結婚了》相中，與男團2PM的玉澤演飾演小夫妻，真情流露的演出成為她谷底翻身的轉捩點。

根據《壹週刊》報導，鬼鬼表示，她16歲以來的11年演藝生涯，至今共經歷「四春」，第一春就是加入黑澀會，第二春是拍攝劉子千《唸你》MV，第三春是參加韓綜《我們結婚了》世界版，再來就是簽了韓國經紀公司發單曲。

鬼鬼指出，以前當黑澀會美眉，9個美眉原本單純的一起唱歌跳舞、享受掌聲，後來「女生跟女生之間會有一些…所謂心思細膩的地方…」，認了美眉們後期的不合，離開黑澀會後，原本是最紅美眉的鬼鬼，年收入從破百萬一口氣掉到不到40萬，拍《畫皮》也是排在陳怡蓉、薛凱琪後面的女三，直到拍《唸你》MV才再稍稍翻紅。

而真正的轉捩點是接演韓綜《我們結婚了》，鬼鬼在節目中與玉澤演的配對以假亂真，最後一集要分離時，鬼鬼崩潰狂哭，「那個比演戲還真…它是真的像談了一場戀愛，談了一場很有記憶的戀愛。」也因此又增加了大量粉絲，後來便在長輩的介紹下成功與韓國經紀公司簽約，出了自己個人的唱片、MV。