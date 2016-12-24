收掉《小燕之夜》入主TVBS 張小燕稱「我們不夠味」

傳出張小燕已決定離開中天，跳槽回老東家TVBS。（TVBS提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕綜藝界大姊張小燕所主持6年的《SS小燕之夜》，在平日晚間9點陪伴許多觀眾，不過，繼今年《康熙來了》和《大學生了沒》都陸續停播後，《小燕之夜》也確定喊卡。同時傳出張小燕將離開中天，跳槽到TVBS，張小燕對於節目停播，更直言「人家喜歡麻辣的，是我們不夠味」。

張小燕的《SS小燕之夜》一直都是做口碑節目。（中天提供）



據《聯合報》報導，《SS小燕之夜》傳出收攤後，中天先是回應只是從綜合台換到娛樂台，否認停播，當時張小燕撂話「這狀況很少見」，頗有弦外之音。據了解，張小燕已經決定回到老東家TVBS開新節目，更傳出TVBS業務部開始對外宣傳張小燕將會在TVBS開節目，藉此拉廣告。

隨後，中天表示面對網路新媒體挑戰，電視節目需要創新突破，「在小燕姐對於節目一向的高品質要求下，節目擬於近日暫告一段落」，5月至今接連走了陶晶瑩、張小燕、KID、愷樂，入主吳宗憲、吳姍儒和利菁，換血換很大。

《SS小燕之夜》最近才剛換布景。（中天提供）



事實上，徐若瑄10月底出書時，曾上黃子佼的網路節目「佼心食堂」，不小心說出「小燕姐最近會有新節目找我去上」，讓黃子佼驚呼「還不能說」，趕緊阻止她再多說，而兩人對話，似乎就透露出張小燕當時已經有出走的想法。