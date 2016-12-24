（影音）5566、Energy當年太狂 五月天《小護士》致敬

五月天「RE:FINAL HOME當我們混在一起」演唱會。（記者陳逸寬攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕五月天今晚攻蛋舉辦「RE:FINAL HOME當我們混在一起」演唱會，談起12年前，阿信說：「當時Energy跟5566很狂、很『秋』（囂張），有威脅到我們的地位，先讓我們看看VCR好嗎？」重現當年難得的舞蹈畫面。

五月天「RE:FINAL HOME當我們混在一起」演唱會。（記者陳逸寬攝）

在滿場歌迷的力拱下，瑪莎帶領團員重現塵封已久的「小護士舞步」，怪獸、石頭與冠佑在練習時，舞蹈動作卻完全不同步，讓歌迷全部笑翻。

五月天「RE:FINAL HOME當我們混在一起」演唱會。（記者陳逸寬攝）

阿信笑說：「我們不是不跳舞，只是5566現在去宜蘭開民宿，威脅通通都解除了，沒有跳舞的必要了。」最後終於嗨唱經典歌《小護士》，笑說要跟5566及Energy致敬。

五月天「RE:FINAL HOME當我們混在一起」演唱會。（記者陳逸寬攝） 五月天「RE:FINAL HOME當我們混在一起」演唱會。（記者陳逸寬攝） 五月天「RE:FINAL HOME當我們混在一起」演唱會。（記者陳逸寬攝） 五月天「RE:FINAL HOME當我們混在一起」演唱會。（記者陳逸寬攝）