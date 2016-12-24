（影音）五月天耶誕開紅趴 阿信放話唱到爽

五月天「RE:FINAL HOME當我們混在一起」演唱會。（記者陳逸寬攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕五月天今晚在小巨蛋舉辦「RE:FINAL HOME當我們混在一起」演唱會，復刻12年前的經典演出，由於正巧碰上耶誕夜，主唱阿信在臉書號召歌迷穿紅衣，只見現場一片紅海，阿信笑說：「看到大家那麼合作，今天就是要唱到讓你們覺得不合理！」

五月天「RE:FINAL HOME當我們混在一起」演唱會。（記者陳逸寬攝）

怪獸開場乘坐著「觔斗雲」從天而降，彈吉他SOLO揭開序幕，隨著《孫悟空》音樂一下，「孫悟空」裝扮的京劇演員揮著大旗登場，全場萬名歌迷立刻起身，接著唱到《孫悟空》、《脫掉》，團員紛紛脫掉身上外套，歌迷尖叫不斷。

五月天「RE:FINAL HOME當我們混在一起」演唱會。（記者陳逸寬攝）

有懼高症的怪獸，相隔多年後再吊鋼絲，怪獸說：「以前多是戶外場地，不但是真的很高，可能風還很大。今天在台北小巨蛋很OK！我好像還覺得，也沒有那麼高嘛。」

五月天「RE:FINAL HOME當我們混在一起」演唱會。（記者陳逸寬攝） 五月天「RE:FINAL HOME當我們混在一起」演唱會。（記者陳逸寬攝） 五月天「RE:FINAL HOME當我們混在一起」演唱會。（記者陳逸寬攝） 五月天「RE:FINAL HOME當我們混在一起」演唱會。（記者陳逸寬攝） 五月天「RE:FINAL HOME當我們混在一起」演唱會。（記者陳逸寬攝） 五月天「RE:FINAL HOME當我們混在一起」演唱會。（記者陳逸寬攝） 五月天「RE:FINAL HOME當我們混在一起」演唱會。（記者陳逸寬攝）