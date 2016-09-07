盧學叡：恨過林宥嘉 當年難熬低潮走絕路

盧學叡自曝當年曾恨過林宥嘉。（大愛提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕盧學叡參加歌唱選秀節目《超級星光大道》出道，當年風光奪下第一屆的第4名，並發行專輯，卻在首張專輯發行後與公司解約，墜入事業谷底，心灰意冷的他，說自己曾經恨過林宥嘉，甚至在KTV都會切掉林宥嘉的歌。

盧學叡當年曾墜入事業谷底，曾窮到戶頭僅剩237元，一度吞藥輕生，幸好朋友即時破門而入，撿回一條命。據《壹週刊》報導，心灰意冷的他，對比當時正值風光發片的楊宗緯、林宥嘉和蕭敬騰等人，讓他嫉妒心作祟完全不跟他們聯絡，甚至不想聽林宥嘉的歌。

盧學叡坦承，自己恨過林宥嘉，曾長達4年不跟林宥嘉聯絡，甚至跟朋友去唱歌，只要有人點到林宥嘉的歌，他也會默默地在旁邊切歌，有次他遇到林宥嘉、周定緯、潘裕文跟許仁杰出席公益活動，他直接跳過林宥嘉，只跟其他人打招呼，讓氣氛超尷尬。

對於好友盧學叡曾經怨恨、排擠他，林宥嘉表示：「我完全不知道耶…。」但他回想起兩年前選兵種時，曾在盧學叡推薦下選了陸軍藝工隊服役，林宥嘉搞笑說：「我當兵的單位還是他推薦的耶，怪不得這麼辛苦。」

林宥嘉對於盧學叡恨他的事情完全不知情。（翻攝自臉書）

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