顏值下降？柯震東0修圖照竟滿臉細紋

柯震東的皮膚狀況疑似相當不佳。（合成圖，翻攝自柯震東臉書、娛樂星扒婆微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人柯震東近日跟著新片《再見瓦城》的劇組前進威尼斯影展，儘管該片在首映會後獲得全場長達3分鐘的爆棚掌聲，但之前卻爆出柯震東的西裝是租來的，完全不合身，如今，又有人曝光柯震東未修圖的照片，竟然滿臉細紋，憔悴模樣令人震驚！

柯震東被外媒拍攝到未修圖的照片。（合成圖，翻攝自娛樂星扒婆微博）

今日，微博上流傳出多張柯震東被外媒拍攝到未修圖的半身照，照片中清楚可見柯震東的臉上全是皺紋，還疑似坑坑洞洞，跟平時他自己PO出的照片差很多，被質疑修圖。且柯震東若是不笑，看起來便十分憔悴，讓25歲的他感覺瞬間老了10歲！

照片傳出後，許多網友都認為柯顏值下降、讓人少女心破滅，膚質狀況差到竟然連蓋上粉都遮不住，也有人認為這可能是因為之前吸毒所導致。雖然大眾普遍都被柯的「老顏」嚇到，但也有人認為現在哪個明星PO照片不修圖，大部分的藝人因為長時間化妝皮膚也都好不到哪去，其實不需要那麼大驚小怪。

柯震東平時自己PO的圖片皮膚狀況感覺相當良好。（翻攝自柯震東臉書）



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