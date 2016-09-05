林昶佐3度拜訪達賴喇嘛 緊張到半夜猛燙西裝

林昶佐（右）第三度拜訪達賴喇嘛。（林昶佐提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕時代力量立委林昶佐（閃靈主唱Freddy），今天在印度第3度拜會諾貝爾和平獎得主、西藏精神領袖達賴喇嘛，林昶佐透露，雖然已是第3次見面，但心情依舊緊張，加上這次是他當上立委，身分轉換後首度去拜會達賴喇嘛，更是不能輕忽，昨天半夜都還在飯店認真燙西裝，以前只穿T恤，這次更顯慎重。

這次林昶佐與民進黨立委Kolas Yotaka、以及民間團體「西藏台灣人權連線」成員一同前往印度達蘭薩拉拜訪諾達賴喇嘛。林昶佐曾以閃靈樂團主唱、國際人權工作者的身份在2008、2009年二度與達賴喇嘛會面，這次他以台灣國會議員的身份再次拜訪，並宣佈將在立院籌組跨黨派的「台灣國會西藏連線（TAIWAN PARLIAMENT GROUP FOR TIBET）」，要讓台灣在國際社會為受壓迫的人民發聲，為國際人權工作盡一份力。

林昶佐（右）身分轉換後，拜會達賴喇嘛更慎重。（林昶佐提供）

林昶佐表示，雖然台灣民間社會長期關注西藏議題，但過去幾年來，台灣政府對中國政府打壓人權的問題都選擇噤聲。現在台灣的公民力量與青年世代崛起，正是台灣強化參與國際人權社會、與國際接軌，並與藏人社會加強友誼、互信的關鍵時刻。

台灣有許多景仰達賴喇嘛尊者的民眾，林昶佐邀請尊者來台，並將力促尊者蒞臨台灣國會發表演說，期盼在不久的將來，台灣人民將有機會再次見到這位備受國際尊崇的精神領袖。達賴喇嘛也表示樂意再訪台灣，並強調和平要靠人們跨國界一起努力才能達成。