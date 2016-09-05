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（影音）小珍妮佛白富美 人生勝利組NO.1

2016/09/05 15:16

珍妮佛勞倫斯認為Dior最新的包款「時髦、有型、酷」。（Dior提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕22歲就以《派特的幸福劇本》贏得奧斯卡影后的「小珍妮佛」珍妮佛勞倫斯，連續兩年榮登最賺女星榜首，12個月來稅前收入高達美金4600萬元（約新台幣14.7億元），讓人好羨慕。不只是個小富婆，珍妮佛勞倫斯也受到時尚圈青睞，身為Dior代言人的她，這次以冷豔風情為Dior拍攝秋季廣告，在影片當中她露出性感的香肩和蜜腿，讓人羨慕到炸裂。

根據《富比士》報導，珍妮佛勞倫斯已經連續兩年蟬聯收入最高女星。（Dior提供）

珍妮佛勞倫斯的新一季廣告由攝影師Patrick Demarchelier在紐約拍攝，光影交錯渲染間，珍妮佛勞倫斯換上秋冬新裝，優雅從容地展示DiorEver折疊包款和Diormam立體天鵝絨品牌logo刺繡鍊帶包款，簡潔俐落中不失冷豔模樣，宛若女神。珍妮佛勞倫斯與Dior合作四年，關係看似十分愉快，她本人也曾說過「我和Dior高級訂製服合作的經驗非常美好。」

珍妮佛勞倫斯在形象廣告中不只秀款包，身上服裝也是秋冬新款。（Dior提供）

相關影片（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）：

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