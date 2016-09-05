《美隊3》打鬥動作戲 酷寒戰士90％都自己來

飾演「酷寒戰士」（中）一角的賽巴斯汀斯坦透露在《美國隊長3：英雄內戰》，自己親自完成了大約90%的動作戲。（翻攝自YouTube）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在一眾超級英雄們起身對立的漫威大片《美國隊長3：英雄內戰》中，最精彩的一幕莫過於在機場的大戰，每位超級英雄都拿出看家本領來，但是打的卻是自己的昔日好夥伴，讓人看得目不轉睛。由於這次劇情就是在描述整個復仇者聯盟的分裂，因此整部片中在除了機場大戰還有最後的對決外，自然也少不了穿插在劇情裡的打鬥場景，飾演「酷寒戰士」的男星賽巴斯汀斯坦先前早在《美隊2》就已有不少打鬥場面，這次身為讓美國隊長與鋼鐵人分裂導火線的他，肉搏戲份與特技場面又增加了許多，不過他仍驕傲表示，其中約90%都是由他親自上陣完成演出的。

賽巴斯汀斯坦（左）這次在《美隊3》裡有大量動作場面。（翻攝自YouTube） 新角色「黑豹」（左）一登場，馬上就與酷寒戰士（右）有激烈打鬥戲。（翻攝自YouTube） 首次加入《美隊3》的「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（右）為了機場大戰的對打戲，認真與賽巴斯汀斯坦（左）排練中。（翻攝自YouTube）

賽巴斯汀斯坦這次在《美隊3》裡，狀態處於找回過去記憶的巴奇與被控制的冷血殺手酷寒戰士中間，被觸發洗腦關鍵字的他大爆走後，幾乎與所有人都交手了一次，要如何讓這麼多打鬥畫面看起來獨一無二，他在接受《費城每日新聞》採訪時就表示：「就像是在跳芭蕾一樣」。這次賽巴斯汀斯坦不用再戴上遮住整張臉的面罩，也就代表著他露臉的畫面將會更多，若使用太多替身畫面，將十分容易被拆穿，不過他仍對此興奮不已，並說道：「觀眾將會看到這是我，所以我就決定要盡可能親自去完成所有動作場面，幾乎都成了讓劇組頭痛的人物，但是我並不在乎，因為我可以坐在這裡大聲告訴你們，有90%的動作戲都是我親自完成的，就連摩托車那幕也是。」

賽巴斯汀斯坦（右前）形容這些打鬥戲就像是在跳芭蕾舞一樣。（翻攝自YouTube） 由於這次酷寒戰士（左）不用再戴面罩了，所以觀眾將很明顯看出賽巴斯汀斯坦的臉，他因此更有動力去親自完成大部分動作場面。（翻攝自YouTube） 從高空中一躍而下的這個場面，也是賽巴斯汀斯坦親自完成的，完全沒靠替身。（合成圖，翻攝自YouTube）

話雖如此，但這並不代表他在挑戰動作戲時不會面對臨困難，他自己提到的飛身搶奪哈雷機車逃亡的高難度場面，在電影裡被慢動作播放，看起來帥氣指數破表，但其實是在重重苦難與無數練習後才順利完成的，他透露：「我從那台哈雷重機上摔下來2次，你還必須弄清楚自己能做到的動作到哪邊，又要在哪個時候交給特技人員來做，當你已經卯足全力挑戰後，剩下的也就只能交給專業的來處理了。」導演羅素兄弟與劇組工作人員都對賽巴斯汀斯坦的敬業表現讚譽有加，也透露他投入了大量心力來訓練，為的就是要讓每一個打鬥場面看起來都精彩又特別，不只是為了打而打，同時不用替身還能拍到更廣的鏡頭與帶到演員們的表情肢體細節，為電影增色不少。

賽巴斯汀斯坦透露自己完成了這幕飛身搶奪哈雷機車的一部份，另一部分是靠特技人員的幫忙。（合成圖，翻攝自YouTube） 為了這些動作戲，賽巴斯汀斯坦（左二）投入大量精神訓練，讓導演與工作人員都對他的敬業態度讚譽有加。（翻攝自YouTube）

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉