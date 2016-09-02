川普兒為好玩獵殺非洲豹 瑪丹娜暴怒開轟
西洋樂壇天后瑪丹娜（右）因不滿川普的一雙兒子們（左）隨意濫殺非洲豹，因此不只出言砲轟，甚至還直接表態要投給川普的對手希拉蕊。（合成圖，翻攝自瑪丹娜臉書）
〔記者陳昱均／綜合報導〕西洋樂壇天后瑪丹娜一向敢說敢言，曾多次挑戰世人演中的禁忌，率直個性與傑出音樂才華讓她受到許多樂迷的喜愛。至於自己的政治立場，瑪丹娜也完全不介意公開讓世人知道，她昨晚在離美國第58屆總統大選只剩下2個多月之時，突然表態自己支持民主黨的希拉蕊，原因則是川普的2個兒子竟然只是為了好玩，就千里迢迢跑到非洲去獵殺非洲豹，讓她火大到不行。
瑪丹娜雖然常做出驚世駭俗的舉動，但其實也十分關心各種時事社會議題。（翻攝自瑪丹娜臉書）
瑪丹娜昨晚在自己的臉書、Instagram等社交平台，PO出一張共和黨總統參選人川普的2名兒子抱著一隻死去的非洲豹、滿臉開心地在鏡頭前展示打獵「戰利品」的照片，並寫道：「這些人是要有多麼孬種才會為了有趣跑來獵殺這種高貴的動物（非洲豹）？去問川普二世跟他的弟弟艾瑞克就知道了。又多了另一個投給希拉蕊的理由！」這是瑪丹娜在本次美國總統大選裡首度表態自己支持哪位候選人，而其實早在2009年時，希拉蕊就曾公開自己與瑪丹娜是遠親的關係，現在這位影響力遍及全世界的流行歌手兼遠親選擇站在自己這邊，對希拉蕊的選情來說，十分有幫助。
瑪丹娜在社交平台上砲轟川普的2個兒子為求自己開心而隨意獵殺動物的行為。（翻攝自瑪丹娜臉書）瑪丹娜（後）與民主黨總統參選人希拉蕊（前）是遠親的關係。（翻攝自jezebel.com）
而被瑪丹娜砲轟的川普，其實在去年就曾為兒子們護航，在接受《每日電訊報》訪問時就表示：「我的兒子們都喜愛打獵，他們都是美國全國步槍協會的榮譽會員」，同時他也透露一雙兒子都是十分神勇的狙擊手，因此十分享受打獵的樂趣，但這種只為了證明自己有多威猛神勇而濫殺動物並拍照炫耀的行為卻遭到包含瑪丹娜在內的許多人唾棄，不少網友紛紛留言力挺瑪丹娜，表示絕對不能讓川普這樣的人選上總統，不然美國就真的完蛋了。
川普（中）曾為自己的2個兒子辯護，表示他們都是優秀的神射手，因此本來就很熱愛打獵。（翻攝自US Magazine）
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