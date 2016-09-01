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首談相戀過程 Zico：和雪炫沒曖昧就在一起

2016/09/01 18:46

Zico（左）和雪炫（右）今年8月大方認愛。（合成圖，翻攝自Zico、雪炫Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓偶像團體「AOA」的人氣女神雪炫日前被拍到多次進出「Block B」的隊長Zico家，使戀情正式曝光，由於男方的聲明稿用詞含蓄，被解讀為不承認戀情，讓Zico一度被撻伐沒有擔當。就在眾說紛紜之際，Zico上節目正式對外解釋了他跟雪炫交往的始末！

雪炫（左）日前被拍到多次進出Zico（右）家。（翻攝自Dispatch）

在昨晚播出的《Radio Star》中，Zico和好友Simon Dominic、Gray等人作為嘉賓出演了「炙手可熱特輯」，Zico一開頭就被問到了和雪炫戀愛的傳聞，而Zico也不避諱表示當初兩人單純就是前後輩的關係，不過交換了連絡方式後，沒有原因便產生了好感，且兩人都不是會搞曖昧的性格，因此隨後就交往了。

此外，Zico也說，其實在戀情正式曝光之前，他就曾經多次被記者打電話詢問感情，所以心想有一天戀情一定會被爆出來，只不過真正爆出來當天，他人在日本住處睡覺，是接到公司的室長打電話才知道新聞出來了，因此還是嚇了一大跳。

Zico出演《Radio Star》的「炙手可熱特輯」時談到戀情。（翻攝自News1）

事實上，《Radio Star》的主持群一向以犀利的話鋒聞名，而當初Zico是先答應了上節目，才爆出戀愛緋聞，因此當時許多人都在猜測Zico會不會提及他跟雪炫的戀情。而Zico這次上節目雖然對於交往一事侃侃而談，但為了不要在談到感情時遭到敵視，還特地將原先的金髮染回黑髮，讓人深感偶像對於戀愛的謹慎小心。

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