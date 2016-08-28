麥莉三心二意 竟將小島蜜月旅行取消！

麥莉（左）與未婚夫連恩漢斯沃（右）原本預計在夏天舉辦婚禮，但現在不僅婚禮可能要推遲，就連小島蜜月旅行也喊卡。（翻攝自Life & Style雜誌）

〔記者陳昱均／綜合報導〕美國流行小天后麥莉希拉和「雷神弟」連恩漢斯沃，分分合合多年，終於在去年12月正式復和，並傳出將在今年夏天於澳洲舉行海灘婚禮的消息，只是現在夏天都快過去了，小倆口不僅沒有正式完婚，更驚傳麥莉突然將小島蜜月旅行給取消了，讓人不免擔憂起這對情侶的現況。

據《US Magazine》報導，原本小倆口早已計畫好蜜月旅行要去被稱為「太平洋上的明珠」的波拉波拉島度假，但是麥莉卻又開始三心二意、抓不定主意，並打算要取消這趟小島蜜月之旅，重新規劃整個蜜月行程，相關人士就表示：「麥莉至今仍有選擇困難的問題」。此外，小倆口目前也還在爭論婚禮規模，麥莉一直希望能以小型的私人派對形式來舉辦，不過連恩則希望辦個熱熱鬧鬧的大場面婚禮，因此目前整個婚禮仍在商議中，讓原本的夏季婚禮可能得延到秋天才能舉行。

小倆口目前對於婚禮的規模仍各有不同的想法，因此還在協調當中。（翻攝自US Magazine）