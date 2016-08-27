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開通IG才2周 洛基帳號被盜狂PO詭異文章

2016/08/27 10:14

「洛基」湯姆希德斯頓開通Instagram帳號才2周，昨晚就遭駭客入侵，狂PO詭異貼文。（合成圖，翻攝自湯姆希德斯頓Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕英國男星湯姆希德斯頓現在人正在澳洲拍攝《雷神索爾3：諸神黃昏》當中，他在本月9日正式開通了自己的Instagram帳號，PO出他再度化身為「邪神洛基」的片場自拍照與粉絲打招呼，令人興奮不已。這短短半個月以來，湯姆希德斯頓至今已經上傳4則PO文與粉絲互動，讓粉絲能隨時得知偶像動態；不料，昨晚湯姆希德斯頓的Instagram帳號竟無端遭駭客入侵，狂PO一些奇怪的照片及文章，嚇壞不少人。

正在澳洲拍攝《雷神索爾3：諸神黃昏》的湯姆希德斯頓（左），開通Instagram帳號後也PO出與「雷神」克里斯漢斯沃（右）的片場合照與粉絲分享。（翻攝自湯姆希德斯頓Instagram）

26日晚間，湯姆希德斯頓的Instagram上，突然貼出一張穿著連帽外套、看不見臉部的男子漫畫照片，並寫道：「沒什麼新鮮事」，底下還標記一堆奇怪的帳號；就在粉絲正摸不著頭緒之時， 湯姆希德斯頓的帳號又陸續PO出多張照片，都是要求別人來加入一些奇怪的Snapchat及Instagram帳號的截圖，後來甚至出現一張留著黑長髮、手裡拿著刀子，還笑得十分詭異的男子動圖檔，文字敘述則寫道：「#Error.404」，大家這才發現湯姆希德斯頓的帳號應該是被盜了。

湯姆希德斯頓的Instagram帳號在昨晚突然遭駭客入侵，狂PO多則詭異貼文。（翻攝自湯姆希德斯頓Instagram）其中這張滿臉詭異笑容、手拿刀子的動圖，嚇壞不少粉絲。（翻攝自湯姆希德斯頓Instagram）

湯姆希德斯頓的Instagram帳號開通不到2周，就遭駭客入侵，讓粉絲感到憤怒不已，紛紛留言要求要駭客把帳號歸還，也不斷檢舉這些詭異的PO文，希望Instagram方面可以趕緊處理。大約在2小時之後，湯姆希德斯頓的帳號終於回歸平靜，那些奇怪的PO文也都已經被刪除、恢復正常，終於讓人鬆了一口氣。

目前湯姆希德斯頓的帳號已經恢復正常。（翻攝自湯姆希德斯頓Instagram）

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