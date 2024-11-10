晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

跟拍李多慧疑媒體狗仔 警方以車追人掌握身分待通知到案

〔記者徐聖倫、吳仁捷／新北報導〕韓籍啦啦隊女神、藝人李多慧今天下午到新北市婦幼隊報案，提告跟騷法要求開立書面告誡及法辦跟拍男子，據同業間流傳、透露，偷拍男子與團隊疑為某媒體狗仔，警方因尚未到案，無法證實，但首要為通知疑犯到案，釐清身分。

新北市三重疑遭跟蹤騷擾案，李多慧今天下午到新北市婦幼警察隊製作筆錄並對外說明，她透過翻譯表示，發現這組人車跟拍她一段時間，讓她非常害怕，當場淚灑警局，她擦拭眼淚後，表示對於麻煩警方，讓粉絲擔心非常抱歉；警方證實李多慧完成報案並提告，警方已掌握嫌犯，積極查緝到案法辦。

藝人李多慧遭跟拍，傳出跟拍綠衣男子為媒體狗仔，警方不證實，仍待疑犯到案說明。（翻攝自臉書）藝人李多慧遭跟拍，傳出跟拍綠衣男子為媒體狗仔，警方不證實，仍待疑犯到案說明。（翻攝自臉書）

李多慧今天凌晨在臉書PO上遭一輛白車尾隨跟拍多日，她的團隊在住家附近，還與一名綠外套男子周旋，男子甚至跟她與兩名同事進入超商以手機偷拍，她嚇得花容失色。

藝人李多慧遭跟拍，傳出跟拍綠衣男子為媒體狗仔，警方不證實，仍待疑犯到案說明。（翻攝自臉書）藝人李多慧遭跟拍，傳出跟拍綠衣男子為媒體狗仔，警方不證實，仍待疑犯到案說明。（翻攝自臉書）

李多慧臉書上，也Po上綠衣男子，警方根據李多慧行經路線，疑似車輛車牌，通知說明，但同業間流傳，跟拍人車為某媒體狗仔，一般媒體慣例，會至地檢署說明，不會到警局偵訊。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中