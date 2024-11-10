跟拍李多慧疑媒體狗仔 警方以車追人掌握身分待通知到案

〔記者徐聖倫、吳仁捷／新北報導〕韓籍啦啦隊女神、藝人李多慧今天下午到新北市婦幼隊報案，提告跟騷法要求開立書面告誡及法辦跟拍男子，據同業間流傳、透露，偷拍男子與團隊疑為某媒體狗仔，警方因尚未到案，無法證實，但首要為通知疑犯到案，釐清身分。

新北市三重疑遭跟蹤騷擾案，李多慧今天下午到新北市婦幼警察隊製作筆錄並對外說明，她透過翻譯表示，發現這組人車跟拍她一段時間，讓她非常害怕，當場淚灑警局，她擦拭眼淚後，表示對於麻煩警方，讓粉絲擔心非常抱歉；警方證實李多慧完成報案並提告，警方已掌握嫌犯，積極查緝到案法辦。

請繼續往下閱讀...

藝人李多慧遭跟拍，傳出跟拍綠衣男子為媒體狗仔，警方不證實，仍待疑犯到案說明。（翻攝自臉書）

李多慧今天凌晨在臉書PO上遭一輛白車尾隨跟拍多日，她的團隊在住家附近，還與一名綠外套男子周旋，男子甚至跟她與兩名同事進入超商以手機偷拍，她嚇得花容失色。

藝人李多慧遭跟拍，傳出跟拍綠衣男子為媒體狗仔，警方不證實，仍待疑犯到案說明。（翻攝自臉書）

李多慧臉書上，也Po上綠衣男子，警方根據李多慧行經路線，疑似車輛車牌，通知說明，但同業間流傳，跟拍人車為某媒體狗仔，一般媒體慣例，會至地檢署說明，不會到警局偵訊。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法