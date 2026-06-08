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娛樂 最新消息

頑童迎辣台妹A-Lin鬧雄蛋 孫淑媚組限定女團嗨北流

陳意涵（右起）、孫淑媚與安心亞組限定女團熱唱《Golden》掀起高潮。（華貴娛樂提供）陳意涵（右起）、孫淑媚與安心亞組限定女團熱唱《Golden》掀起高潮。（華貴娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「頑童MJ116」連兩週在高雄巨蛋舉辦5場「OGS」演唱會，昨晚邀來高雄正港「辣台妹」A-Lin擔任嘉賓。孫淑媚「MAY好三十」演唱會昨天也在北流繼續登場，她與陳意涵、安心亞組限定女團熱唱《Golden》掀起高潮。

A-Lin（右）穿著豹紋大衣搭配白色性感小洋裝出場，瘦子驚呼「太性感了」！（本色音樂提供）A-Lin（右）穿著豹紋大衣搭配白色性感小洋裝出場，瘦子驚呼「太性感了」！（本色音樂提供）

A-Lin一出場就造成轟動，穿著豹紋大衣搭配白色性感小洋裝的她，讓瘦子忍不住大呼：「太性感了吧！」A-Lin聽到觀眾大喊「辣台妹」，興奮的要大家「可以再一次嗎？」開心在台上轉圈，大秀好身材。頑童幫粉絲求福利，「來都來了，不可能不唱一首自己的歌吧！」A-Lin除帶來《失戀無罪》，也在《Spotlight》歌聲中與小春、大淵貼身熱舞，全場氣氛嗨到最高點。

陳意涵、安心亞昨天驚喜現身孫淑媚演唱會，孫淑媚拱兩人走台步，安心亞邊走邊脫外套，展現火辣身材；陳意涵不甘示弱，除了走台步外，更嗨跳「三振舞」，讓台下笑翻。

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