綜藝圈最強外掛 孔鏘47年練成人肉點歌機

採訪當天節目來賓是蔡小琥（左），彩排時雙方討論選曲，孔鏘的意見常成為歌手們的定心丸。（民視提供）

記者林欣穎／專訪

在演藝圈從業47年的孔鏘，合作過無數綜藝天王天后，從張菲、豬哥亮、胡瓜到白冰冰的節目，都能看見他坐在樂隊區，一邊彈琴、一邊配合主持人丟梗的側影。雖然總在鏡頭邊緣，卻始終是綜藝舞台裡不可或缺的靈魂人物。

國小就立志要當音樂家的孔鏘在19歲就入行，他把演藝圈形容成「江湖」，而他在這個江湖裡一待就是半輩子。他擁有驚人的記憶力，平常節目的樂譜都是由他手寫，甚至練到一種「職業病」，只要聽到音樂，就會忍不住分析編曲、猜歌名。

請繼續往下閱讀...

孔鏘笑說，老婆常抱怨和他吃飯很無聊，「因為我都在聽餐廳播什麼歌，馬上就知道是哪個歌手、哪一年發的。」彷彿腦中永遠有一座大型資料庫。

孔鏘也像許多歌手的「心靈導師」，提到不少歌手唱久了都會陷入迷惘，這時他總會主動陪歌手討論選曲、分析優缺點，「我只要一聽，就知道這個歌手今天狀態好不好、適合唱什麼Key。」採訪當天，也不時能看到歌手來來回回找孔鏘討論表演細節，可見他早已成為許多人在舞台上的定心丸。

談到未來規劃，孔鏘笑說每天都想退休，但真的休息太久，又會開始想念舞台。他直呼人生目標是「做到80歲、活到90歲」。近年他除了想打造一檔真正由自己主導的音樂節目，親自擔任音樂製作人外，他也透露正在籌備一部以自己人生故事為主軸的戲劇，目前進度已完成約8成。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法