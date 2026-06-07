《ID.音樂節》徐佳瑩驚喜翻唱江蕙歌曲 高爾宣亂入合作理想混蛋

金曲歌后徐佳瑩壓軸登場。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后徐佳瑩昨晚在華山登場的「2026 ID.音樂節」壓軸登台，驚喜翻唱了國寶級天后江蕙的代表作《你講的話》，美聲感動全場。她預告正在籌備推出新專輯，「正在路上，目前按部就班地持續推進中，希望能趕在今年底前帶著全新作品與大家見面。」

高爾宣（中）與理想混蛋驚喜合唱新歌《一樣會愛上你》。

（記者王文麟攝）

昨天包括鳳小岳、高爾宣、理想混蛋、魏如昀、吳汶芳等歌手接力演出，高爾宣更以「客座饒舌主唱」的身分亂入現場理想混蛋的舞台，兩組人馬驚喜合唱新歌《一樣會愛上你》，透露限定組合的名稱就叫「混蛋爾宣」，為了這次合作舞台，特別催生出這首歌。

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鳳小岳在華山參加音樂節。

（ID.音樂節提供）

高爾宣在台上與粉絲互動時，被問到挑戰三鐵和當奶爸哪個比較累，他笑回：「都很累，但當奶爸比較好玩。」現場有粉絲起鬨要他「再生一個」，高爾宣立刻表態：「不要了。」透露老婆已經說要「收攤」，打趣自爆準備結紮。

壓軸登場的徐佳瑩祭出「私房歌單」寵粉，深情獻唱《你敢不敢》、《尋人啟事》、《言不由衷》等歌曲，她透露現階段生活重心除了家庭與孩子，也全心投入新專輯籌備，把創作跟錄音當成「ME TIME」。

徐佳瑩表示：「有時獨自待在錄音室裡，戴著耳機聆聽編曲完成的音樂、反覆琢磨演唱細節時，反而會進入一種完全沉浸其中的幸福狀態，甚至會忘記自己其實是在工作，反而像是在忙碌生活裡偷到一段屬於自己的時光。」

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