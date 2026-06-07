金宣虎撒嬌舞撩粉狂送愛心 見面會搭訕製造幸福

金宣虎暌違3年來台，與粉絲互動逗趣，現場氣氛十分歡樂。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星金宣虎昨在新北市工商展覽中心舉行粉絲見面會，暌違3年與台粉見面，他挑戰台劇《想見你》的深情告白，「我喜歡你，因為打從第一次看到你，我就確定，我喜歡你。」讓全場尖叫聲四起。

金宣虎化身製造愛與幸福的廠長，大秀迷人酒窩萌翻全場粉絲。

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此次見面會以「愛的工廠」為主題，金宣虎化身專門製造愛與幸福的「廠長」，開場就從工廠大門走出來，希望與現場3000位貴賓一起創造美好的回憶。他在見面會上撩粉無極限，重現戀愛劇般的擁抱場景之外，更模擬偶遇心儀對象時的搭訕模樣，害羞地問：「我可以坐妳旁邊嗎？」結果有粉絲大喊：「可以坐我大腿！」嚇得金宣虎急忙說：「不可以不可以！」

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金宣虎比出狗狗耳朵的動作，十分害羞。（讀者提供）

金宣虎更難得秀出舞技，挑戰Jolin蔡依林最新專輯的主打歌曲《Pillow》的舞蹈，不過他自認跳得不夠好，當場道歉：「對不起蔡依林，真的覺得非常不好意思！」當跳到男團TWS的《OVERDRIVE》撒嬌舞時，氣氛嗨到最高潮，粉絲不停大喊安可，金宣虎也超級寵粉，最後一共跳了4次，不斷放送愛心，讓粉絲直呼好可愛。只是金宣虎還是很害羞，叮囑粉絲：「你們可別讓我掉粉！」

最後金宣虎用華語說「我愛你們」，更透露其實因為身體有些狀況，所以取消了唱歌環節，令他十分遺憾，強調未來會以更好的樣貌跟大家見面，希望大家繼續陪伴著他。

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