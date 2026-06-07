自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金宣虎撒嬌舞撩粉狂送愛心 見面會搭訕製造幸福

金宣虎暌違3年來台，與粉絲互動逗趣，現場氣氛十分歡樂。（讀者提供）金宣虎暌違3年來台，與粉絲互動逗趣，現場氣氛十分歡樂。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星金宣虎昨在新北市工商展覽中心舉行粉絲見面會，暌違3年與台粉見面，他挑戰台劇《想見你》的深情告白，「我喜歡你，因為打從第一次看到你，我就確定，我喜歡你。」讓全場尖叫聲四起。

金宣虎撒嬌舞撩粉狂送愛心 見面會搭訕製造幸福金宣虎化身製造愛與幸福的廠長，大秀迷人酒窩萌翻全場粉絲。
（讀者提供）

此次見面會以「愛的工廠」為主題，金宣虎化身專門製造愛與幸福的「廠長」，開場就從工廠大門走出來，希望與現場3000位貴賓一起創造美好的回憶。他在見面會上撩粉無極限，重現戀愛劇般的擁抱場景之外，更模擬偶遇心儀對象時的搭訕模樣，害羞地問：「我可以坐妳旁邊嗎？」結果有粉絲大喊：「可以坐我大腿！」嚇得金宣虎急忙說：「不可以不可以！」

金宣虎比出狗狗耳朵的動作，十分害羞。（讀者提供）金宣虎比出狗狗耳朵的動作，十分害羞。（讀者提供）

金宣虎更難得秀出舞技，挑戰Jolin蔡依林最新專輯的主打歌曲《Pillow》的舞蹈，不過他自認跳得不夠好，當場道歉：「對不起蔡依林，真的覺得非常不好意思！」當跳到男團TWS的《OVERDRIVE》撒嬌舞時，氣氛嗨到最高潮，粉絲不停大喊安可，金宣虎也超級寵粉，最後一共跳了4次，不斷放送愛心，讓粉絲直呼好可愛。只是金宣虎還是很害羞，叮囑粉絲：「你們可別讓我掉粉！」

最後金宣虎用華語說「我愛你們」，更透露其實因為身體有些狀況，所以取消了唱歌環節，令他十分遺憾，強調未來會以更好的樣貌跟大家見面，希望大家繼續陪伴著他。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中