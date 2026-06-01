《自由時光機》當紅嫁人隱退 離婚淨身出戶-冉肖玲靠紋眉優雅轉身

冉肖玲除了會唱歌，也擁有一手紋眉手藝。

（冉肖玲提供）

記者胡如虹／專訪

冉肖玲在香港的紋眉工作室雖然不大，卻裝滿了故事。（冉肖玲提供）

冉肖玲在歌壇的時間其實不長，25歲當紅之際便急流勇退遠嫁香港商人，結婚13年後又毅然決然選擇離婚、淨身出戶，獨自撫養一雙兒女。很多人笑她傻，但她對婚姻卻有一套獨特的「老闆秘書論」：「夫妻就像老闆與秘書，碰到理念不合的老闆，不必勉強合作，自由快樂的過日子比較重要。」

離婚將近40年，冉肖玲從未後悔當年只帶著一對兒女淨身出戶。她巧妙地比喻，太太在婚姻中就像是先生的貼身秘書，跟老闆相處不來只能打包走人，「可是我和下面的職員（小孩）相處得很好，當然要把職員一起帶走！」這就是她當時寧可放棄財產，也堅持要拿到撫養權的傲骨。

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但在當年，一個單親媽媽要在香港生存談何容易？冉肖玲透露，決定離婚前，她曾冷靜幫自己盤點了三條出路：第一是重回台灣歌壇唱歌，第二是再找個男人依靠。以她的歌藝和條件，前兩條路其實輕而易舉，但骨子裡不認輸的她，不想讓外界覺得自己過得不好才被迫回歌壇，更不願隨意將後半生寄託在另一個男人身上。於是，果斷選擇了最艱難的第三條路。

冉肖玲跟前夫的女兒年紀相仿，曾跟繼女學過紋眉技術，離婚後這項興趣成了她的生存武器。她在香港成立紋眉工作室，憑著當藝人多年的美感與細膩手藝，一做就是37年。

冉肖玲不僅靠著一雙手獨自養大兒女，還在香港買下兩間房產，一躍成為香港貴婦圈、名媛圈內炙手可熱的頂級紋眉大師。從舞台上的低音歌后，到美容界的傳奇職人，冉肖玲用大半輩子的優雅轉身證明：離開了不適合的老闆，女人自己就能當最耀眼的大老闆。

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