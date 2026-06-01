《自由時光機》從逃學少女到低音歌后 冉肖玲傻勁追夢的群星會巨星

77歲的冉肖玲體態仍維持的很好。（記者胡如虹攝）

記者胡如虹／專訪

「低音歌后」冉肖玲那醇厚如絲絨般的歌聲，至今仍讓無數歌迷念念不忘。當年，年僅16歲的她，便以超齡的低沈嗓音，讓《群星會》的靈魂人物關華石與慎芝為之驚艷，從此踏上星途。然而，誰也沒想到，這位家喻戶曉的歌后，15歲時曾是個自作主張輟學、回家被爸媽打得半死的叛逆女孩。憑著一股「想當明星」的執著與勇氣，她硬是為自己闖出了一段傳奇人生。

冉肖玲第一張專輯《藍色的夢》封面照，笑容甜美。（冉肖玲提供）

移居香港已53年的冉肖玲，近年常回到台北與《群星會》時期的老友青山、曹金鈴、于婷、楊燕妮等人聚會。每當走在台北街頭，總有熱情歌迷圍著問她何時再開演唱會。回想當年的跌宕歲月、這份跨越半世紀的熱愛，她不禁笑道：「老天給了我一副嗓子，我自己去闖出一條路來。」

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「低音歌后」冉肖玲額頭前的那一撇頭髮是她的招牌造型標誌。（冉肖玲提供）

冉肖玲從小在眷村長大，生性不愛讀書，16歲那年竟大膽跳牆逃學。「那時我爸爸在後面追，我媽媽拿著藤條在家裡等。一回到家，媽媽拿著藤條對著我的腿就是一陣暴打，全村都聽見我的哭聲。」如今回憶起那段荒唐又勇敢的青春，冉肖玲的臉上依舊帶著當年那股叛逆的勁頭。

冉肖玲17歲拍第一支廣告青春洋溢。

（冉肖玲提供）

幸好，鄰居青媽媽成了她的救星。青媽媽以「人各有志，三百六十行行行出狀元」勸下盛怒的冉爸冉媽，並熱心介紹冉肖玲進入陸光康樂隊演戲，這才讓她順利將叛逆的精力轉化為對表演的熱情。

第一飯店蹲點 親邀大明星家中作客

在那個還沒有「星探」的年代，追夢全憑一股傻勁。冉肖玲笑說，那時她沒事就往「第一飯店」的大廳跑，因為那裡是凌波、林黛、王豪等當紅大明星經常出入的地方。她像個小影迷一樣守在那裡，等著被命運發掘。

冉肖玲（右三）回台都會跟《群星會》的老朋友青山（右二起）、楊燕妮，于婷、曹金鈴聚會敘舊。（記者胡如虹攝）

這份堅持，果真讓她遇見了貴人－當時的第一飯店經理吳孝良。吳經理看這女孩天天來報到，好奇問她：「小妹妹，妳到底想幹什麼？」冉肖玲直白地回答：「我想當明星！想認識明星帶我去演電影。」吳經理被她的真誠打動，當真引薦她認識大銀幕明星王豪與麥基。

當時的王豪已是紅透半邊天的明星，更是冉媽媽的偶像。冉肖玲初生之犢不畏虎，對王豪說她媽媽燒得一手好菜，熱情邀請兩位大明星到家裡作客。沒想到，王豪竟毫無架子地答應了。

那一天，冉家難得有巨星光臨，冉媽媽使出渾身解數做了一整桌拿手好菜，賓主盡歡。怎料飯後，王豪卻對著冉媽媽語重心長地說：「千萬不要把女兒送入電影圈這個大染缸裡。」

電影明星夢斷 登群星會圓歌星夢

前輩「逆耳忠言」的這句話發揮了威力，冉媽媽隨即下了禁令，斬斷了女兒的電影夢。但冉肖玲豈會輕易死心？她轉個彎，又偷偷溜回第一飯店大廳尋找機會。吳經理見她意志堅定，便提議：「電影明星當不成，不如去當歌星吧！」隨後親自帶她去拜訪《群星會》的製作人慎芝與關華石夫婦。

冉肖玲至今仍清晰記得第一次走進關家的場景。客廳左手邊擺著一架鋼琴，關華石坐在鋼琴前問她：「小妹妹，妳會唱什麼歌？」當聽到冉肖玲回答《魂縈舊夢》時，關華石不禁有些詫異，這小小年紀的女孩，怎麼會選唱一代妖姬白光的經典老歌？

然而，當冉肖玲一開口，那渾厚、磁性且充滿靈魂的低音，瞬間震懾了關華石。原本待在房間裡的慎芝聽到歌聲，也驚喜地走出來一探究竟，夫妻倆馬上安排她進棚錄製《群星會》。

果不其然，第一次上節目，冉肖玲便以獨一無二的「重低音」一炮而紅，她的第一張專輯《藍色的夢》，更讓她成了台灣歌壇無可取代的「低音歌后」。回首這段從逃學少女到低音歌后的來時路，冉肖玲感性地總結：「天生我才必有用。每個人都要相信自己的能力，勇敢去走出屬於自己的路。」

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