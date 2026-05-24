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娛樂 最新消息

盧廣仲高流開唱 缺席hito擒4大獎

盧廣仲再次入圍金曲歌王，高雄演唱會也場場爆滿。 （添翼文創×寬宏藝術提供）盧廣仲再次入圍金曲歌王，高雄演唱會也場場爆滿。 （添翼文創×寬宏藝術提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕三金得主盧廣仲今年再次以《傷心早餐店》入圍金曲歌王，在拚大獎之前，昨晚先在高雄流行音樂中心開唱，舞台再次升級，特別打造兩公尺高的巨型LED浮空投影「心碎球體」，另外他也搭乘天車登上6公尺高的移動式吊台，讓2樓歌迷也能更清楚看到他。

打造2米高LED心碎球體 用音樂謝歌迷當堅固盾牌

盧廣仲「HeartBreakFast 傷心早餐店演唱會 2026 ver.北高雙刀流」，前晚從高流起跑，7月10日起則到台北流行音樂中心，北高6場門票都完售，再次展現超人氣。昨晚他因為忙於高雄演唱會，不得已缺席在台北小巨蛋舉行的「hito流行音樂獎」典禮，但他還是風光贏得hito男歌手、hito冠軍王等4個獎項，實力和人氣都受肯定。

盧廣仲也談到得獎感言：「因為在演唱會沒辦法前往頒獎典禮，希望這些音樂能陪伴你的生活中的傷心快樂，成為你生活的養分。」

盧廣仲開唱，經典歌曲一首接一首。（添翼文創×寬宏藝術提供）盧廣仲開唱，經典歌曲一首接一首。（添翼文創×寬宏藝術提供）

演唱會以《一夜一夜一夜》開場，盧廣仲隨後帶來《我愛你》、《早安晨之美》等歌迷愛歌，另外演唱到獲得hito年度十大華語歌曲的《太陽與地球》時，他也升上移動吊台，和樓上座位區的粉絲互動。

盧廣仲準備「廣仲愛情組曲」，從《魚仔》加長海豚音一路接進《幾分之幾》，全場歌迷齊聲大合唱，場面動人。盧廣仲感性說：「以前很沒有安全感，習慣躲在吉他和厚重的瀏海後面，像一個盾牌。但長大之後發現，還是有很多美好的事物，例如說你們。謝謝你們成為我面對世界的盾牌，也希望我的音樂可以成為你們面對生活的盾牌。」接著他獻唱《刻在我心底的名字》等好歌，演出順利結束。

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