〈人物專訪〉陳奕蠟燭三頭燒崩潰落淚 老婆接住了

陳奕坦言比起當演員或是製作人，為人父反倒是最難的。（記者潘少棠攝）

陳奕（右二）找來周予天（左起）、羅宏正、吳思賢、石知田合作《男公館》。（艾瑞克艾斯提供）

記者蕭方綺／專訪

陳奕首次擔任台劇《男公館》製作人，還親自「下海」演出性愛成癮的男公關，天秤座的他長袖善舞，當起製作人也想兼顧面面俱到，「所有人都是我自己找來的，因為大家都太挺我了，我就會想做到公平，不想漏掉任何人。」因為如此他壓力爆棚，半夜曾在家裡陽台崩潰落淚。

女兒生病工作滿檔 心疼老婆獨自照顧

他提到當時老婆剛生寶寶、戲在後製，加上原本的珠寶生意，蠟燭三頭燒的他一直自責沒時間照顧家庭、陪伴妻女，有天晚上在陽台竟然感傷到眼淚嘩啦嘩啦就落下，「老婆來抱著我，跟我說『沒關係，你盡力就好』。」這句話接住了當時分身乏術的他。

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比起演員身份，他坦言這次最難的其實是「當爸爸」，因此提到老婆他滿是愧疚，尤其是前陣子才6個月大的女兒生病，諾羅病毒、感冒、流鼻涕接連來，老婆得獨自照顧孩子，他看了相當心疼，「她沒有真的抱怨，只是有說過我沒有太多時間陪她，我也理解她剛生完小孩情緒起伏比較大。」

即便如此，只要看到女兒笑容，陳奕又瞬間融化。夫妻倆目前輪班顧小孩，他說：「我是夜班，老婆是早班，最近女兒生病後，半夜兩點起來一次、五點又一次，睡眠整個被重置。」

接著他指出擔任製作人，原本不想演戲，因為第一次當製作人，「只想專心做好製作，但這角色遲遲找不到適合人選，最後我跟編劇討論，覺得滿有發揮空間，後來乾脆自己演。」戲外是否也對做愛極度亢奮？他大笑否認，「不到成癮啦，但我對這件事不會害怕，畢竟小孩都生出來了。」

師兄何潤東彩蛋式現身 穿著超性感

而《男公館》除了男公關陣容多，客串卡司也龐大，像是過去是他師兄的何潤東也是神秘嘉賓，「我跟監製Ben哥直接打電話給他，他一口答應。」何潤東在其中5集藏有彩蛋式的演出，至於角色，他神秘說：「他不是來脫的，但每次來都穿超性感。」

陳奕也提到全劇10集砸下5000萬成本，光是30多位演員陣容就讓預算很難省。他曾與當過監製的溫昇豪密切討論過製作甘苦，「他之前的戲賠了七、八千萬，但他跟我說，品質做好，這些錢不能不花。」

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