自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

〈人物專訪〉陳奕蠟燭三頭燒崩潰落淚 老婆接住了

陳奕坦言比起當演員或是製作人，為人父反倒是最難的。（記者潘少棠攝）陳奕坦言比起當演員或是製作人，為人父反倒是最難的。（記者潘少棠攝）

陳奕（右二）找來周予天（左起）、羅宏正、吳思賢、石知田合作《男公館》。（艾瑞克艾斯提供）陳奕（右二）找來周予天（左起）、羅宏正、吳思賢、石知田合作《男公館》。（艾瑞克艾斯提供）

記者蕭方綺／專訪

陳奕首次擔任台劇《男公館》製作人，還親自「下海」演出性愛成癮的男公關，天秤座的他長袖善舞，當起製作人也想兼顧面面俱到，「所有人都是我自己找來的，因為大家都太挺我了，我就會想做到公平，不想漏掉任何人。」因為如此他壓力爆棚，半夜曾在家裡陽台崩潰落淚。

女兒生病工作滿檔 心疼老婆獨自照顧

他提到當時老婆剛生寶寶、戲在後製，加上原本的珠寶生意，蠟燭三頭燒的他一直自責沒時間照顧家庭、陪伴妻女，有天晚上在陽台竟然感傷到眼淚嘩啦嘩啦就落下，「老婆來抱著我，跟我說『沒關係，你盡力就好』。」這句話接住了當時分身乏術的他。

比起演員身份，他坦言這次最難的其實是「當爸爸」，因此提到老婆他滿是愧疚，尤其是前陣子才6個月大的女兒生病，諾羅病毒、感冒、流鼻涕接連來，老婆得獨自照顧孩子，他看了相當心疼，「她沒有真的抱怨，只是有說過我沒有太多時間陪她，我也理解她剛生完小孩情緒起伏比較大。」

即便如此，只要看到女兒笑容，陳奕又瞬間融化。夫妻倆目前輪班顧小孩，他說：「我是夜班，老婆是早班，最近女兒生病後，半夜兩點起來一次、五點又一次，睡眠整個被重置。」

接著他指出擔任製作人，原本不想演戲，因為第一次當製作人，「只想專心做好製作，但這角色遲遲找不到適合人選，最後我跟編劇討論，覺得滿有發揮空間，後來乾脆自己演。」戲外是否也對做愛極度亢奮？他大笑否認，「不到成癮啦，但我對這件事不會害怕，畢竟小孩都生出來了。」

師兄何潤東彩蛋式現身 穿著超性感

而《男公館》除了男公關陣容多，客串卡司也龐大，像是過去是他師兄的何潤東也是神秘嘉賓，「我跟監製Ben哥直接打電話給他，他一口答應。」何潤東在其中5集藏有彩蛋式的演出，至於角色，他神秘說：「他不是來脫的，但每次來都穿超性感。」

陳奕也提到全劇10集砸下5000萬成本，光是30多位演員陣容就讓預算很難省。他曾與當過監製的溫昇豪密切討論過製作甘苦，「他之前的戲賠了七、八千萬，但他跟我說，品質做好，這些錢不能不花。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中