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娛樂 最新消息

夏朧穿水手服地下城打怪物 楊一展虧導演私慾

劉倩妏（左起）、楊一展、周厚安、海兒昨一同出席《地下城の怪物先生》首映會，分享拍攝趣聞。 （記者潘少棠攝）劉倩妏（左起）、楊一展、周厚安、海兒昨一同出席《地下城の怪物先生》首映會，分享拍攝趣聞。 （記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕電影《地下城の怪物先生》昨晚首映，監製兼主演楊一展、周厚安、海兒與劉倩妏一同出席。片中女主角夏朧穿水手服打怪物，楊一展笑虧「其實是導演（洪昇揚）的私慾」，被問到之前製片方跟投資方的問題，他簡單表示，導演已在聲明中說清楚了。

夏朧（左）在《地下城の怪物先生》穿上水手服和周厚安一同打怪。（殺戮天使電影提供）夏朧（左）在《地下城の怪物先生》穿上水手服和周厚安一同打怪。（殺戮天使電影提供）

楊一展形容該片是團隊共同努力的計畫，「希望就是讓它順利的像生孩子一樣把它生出來，現在是順順利利的誕生」。更強調，並未因為先前風波改變未來是否投入幕後工作的想法，「一開始就是抱持學習的心態，這也是一種學習」。

周厚安在片中和夏朧在污水處理廠上演吻戲，笑說其實自己多數時間處於半昏迷狀態，「我覺得辛苦的是她，然後都由她來主導，我就說『加油』」。楊一展也大讚夏朧在極端拍攝環境中的表現，「真的很能打」，尤其那麼漂亮的一個女孩子願意把自己搞得髒兮兮的，甚至完成高強度動作戲，肢體語言讓他很驚艷。《地下城の怪物先生》明天在台上映。

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