曾國城談王俐人轉戰SWAG 意外又特別

曾國城（左起）搭檔康茵茵、唐從聖一起演出舞台劇《英雄所賤略同》。（記者潘少棠攝）

王俐人日前登成人平台直播，話題十足。（王俐人提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾國城、唐從聖和康茵茵昨宣傳舞台劇《英雄所賤略同》，因王俐人上月以特別嘉賓身分登SWAG成人直播平台，大尺度演出創驚人流量，是否可找王俐人當特別嘉賓？製作人兼演員的唐從聖打趣婉拒稱「節目保護級」，但可邀請她當觀眾。

對於王俐人參與直播的看法，曾國城直率認為：「只要她享受這表演，還有欣賞她表演的人期待這表演，這工作和選擇就是對的。」曾國城自認以「表演角度」來思考，只是他得知此消息其實也頗為意外，他表示：「她過往一直都是清新脫俗、鄰家小女孩形象，而且在國外唸完書，我覺得意外又特別，但這也是種表演。」

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至於他之後會不會去看直播？曾國城說：「有機會可以看一下，還能給建議。」一旁唐從聖虧他「難道只給建議不給抖內」，曾國城一時語塞，反要唐從聖可擔任直播的動作指導。

而近日驚傳醫美診間藏匿針孔攝影機，引發消費者集體恐慌。康茵茵被問此事，臉上難掩驚恐，她表示身為女性，面對看不見的監視，感到既無力又擔憂，在考慮隨身帶反偷拍偵測儀器以求自保。

此外，這齣舞台劇講述「英雄」，唐從聖指出退伍軍人爸爸就是他內心的英雄。他童年曾歷經一段艱困時期，舉家連夜搬走，媽媽抱著孩子哭，爸媽到處借錢，最後用十幾萬買下違章建築，如今回首這棟老房子，從接水管、配電，到院子的磁磚鋪設，甚至連風扇都是父親親手打造，認為平凡生活的英雄更難得。

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