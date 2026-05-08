自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曾國城談王俐人轉戰SWAG 意外又特別

曾國城（左起）搭檔康茵茵、唐從聖一起演出舞台劇《英雄所賤略同》。（記者潘少棠攝）曾國城（左起）搭檔康茵茵、唐從聖一起演出舞台劇《英雄所賤略同》。（記者潘少棠攝）

王俐人日前登成人平台直播，話題十足。（王俐人提供）王俐人日前登成人平台直播，話題十足。（王俐人提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾國城、唐從聖和康茵茵昨宣傳舞台劇《英雄所賤略同》，因王俐人上月以特別嘉賓身分登SWAG成人直播平台，大尺度演出創驚人流量，是否可找王俐人當特別嘉賓？製作人兼演員的唐從聖打趣婉拒稱「節目保護級」，但可邀請她當觀眾。

對於王俐人參與直播的看法，曾國城直率認為：「只要她享受這表演，還有欣賞她表演的人期待這表演，這工作和選擇就是對的。」曾國城自認以「表演角度」來思考，只是他得知此消息其實也頗為意外，他表示：「她過往一直都是清新脫俗、鄰家小女孩形象，而且在國外唸完書，我覺得意外又特別，但這也是種表演。」

至於他之後會不會去看直播？曾國城說：「有機會可以看一下，還能給建議。」一旁唐從聖虧他「難道只給建議不給抖內」，曾國城一時語塞，反要唐從聖可擔任直播的動作指導。

而近日驚傳醫美診間藏匿針孔攝影機，引發消費者集體恐慌。康茵茵被問此事，臉上難掩驚恐，她表示身為女性，面對看不見的監視，感到既無力又擔憂，在考慮隨身帶反偷拍偵測儀器以求自保。

此外，這齣舞台劇講述「英雄」，唐從聖指出退伍軍人爸爸就是他內心的英雄。他童年曾歷經一段艱困時期，舉家連夜搬走，媽媽抱著孩子哭，爸媽到處借錢，最後用十幾萬買下違章建築，如今回首這棟老房子，從接水管、配電，到院子的磁磚鋪設，甚至連風扇都是父親親手打造，認為平凡生活的英雄更難得。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中