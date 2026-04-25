蔡琴不要告別巡演9月返航台北 A-Lin獻上《繞路》驚喜

蔡琴9月將帶著「不要告別」巡演回到台北。

（宜辰整合行銷提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「華語歌后」蔡琴出道47年，全新巡演「不要告別」去年自台北、高雄演出後啟航，唱遍全世界，心繫台灣歌迷的她決定回到最熟悉的起點，宣布9月在台北加場；「金曲歌后」 A-Lin迎接出道20週年，年初也啟動「歌跡 Journey」新巡演，海外票房持續秒殺，台灣場次還在規劃中，不忘獻上單曲《繞路》做為驚喜。

Ａ-Lin新巡演在各地熱賣，並推出20週年新單曲。

（索尼提供）

蔡琴將於9月12、13日在台北國際會議中心開唱，她分享對於「走唱生涯」的體悟，把行李箱形容為「大貝殼」，打趣：「每次回家把舊行李拎出來，再換上新行李，休息幾日又重新出門去表演，當我看到那一排來不及蓋好行李，感覺就像『大貝殼』，這叫什麼家，真是難看死了！」

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她直言把最精華的歲月和精力都獻給舞台，有感而發地向歌迷告白：「直到我要開這個告別演唱會，我才醒悟過來，舞台就是我的家，你們就是我最親密的家人。」

日前在澳門站，她唱到演唱會同名歌曲《不要告別》前更是有感觸：「這個演唱會叫做『不要告別』，有可能是你們最後一次看蔡琴的演唱會。」唱完後把麥克風留在舞台正中央，隨後獨自轉身退場，全場陷入寂靜，震撼一幕也讓歌迷淚崩、離情依依。

A-Lin則想透過新巡演，和歌迷分享20年來的「歌跡」之旅，《繞路》同時也是巡演主題曲，她說：「人生之路從來都不是單行道，隨著年紀增長，看事情的角度也不同，後來你會發現有時候繞路也不是壞事，因為這樣才能看到意想不到的風景。」

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