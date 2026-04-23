不藏了 吳卓源朱軒洋認愛復合 再續姐弟戀

吳卓源（左）與朱軒洋今年初傳出悄悄復合，兩人昨認愛再續姐弟戀。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺、陳慧玲／台北報導〕吳卓源與朱軒洋過去合作電影《搜查瑠公圳》結識，兩年前被直擊在河濱公園約會，當時男方有交往5年的同居網紅女友Cindy，劈腿事件曝光後引發輿論譁然，朱軒洋也和女友分手，但吳卓源與朱軒洋形象大受影響，工作也掉了許多，沒想到時隔兩年，兩人再被拍到半同居，疑似小三扶正，他們昨直接雙雙認愛。

吳卓源以親筆信認了復合朱軒洋。（華研提供）

其實吳卓源與朱軒洋在小三風波後，去年合體宣傳結緣的電影《搜查瑠公圳》時，雖然同框卻零互動，拍照時中間還要隔3個人，場面一度相當尷尬，就怕感情問題讓電影失焦。

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當時吳卓源更坦言「愛情和交友全看錯了」，讓外界認為他們關係已畫下句點，不過今年初傳出兩人悄悄復合，被拍到半同居後，索性直接認愛。

吳卓源近期才剛加入新東家，不只在工作上勇敢邁進，感情方面她也勇敢認了將繼續這段姐弟戀。儘管兩年前捲入朱軒洋與前女友的戀情，還背負「小三」罵名，但吳卓源昨以親筆信寫下：「事件後我立刻調整了自己，跟身邊的人都保持距離。經歷了這段時間沉澱之後，發現我跟小朱彼此還是互有好感，也想要進一步的確認彼此的感情，所以在這樣的前提下，最近我們再次有交集。」

朱軒洋也表示在徹底沉澱之後，他和吳卓源都選擇面對內心真實的感受，「未來我會更珍惜這份感情，也希望大家能給我們空間。」

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