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《死亡賭局》飛車驚魂 春風淡定開故障車

《死亡賭局》飛車驚魂 春風淡定開故障車黃奇斌（左起）、姚以緹、春風出席《死亡賭局》試片，暢聊片中花絮。
（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕犯罪動作台片《死亡賭局》昨試片，電影改編台灣真實社會事件，直擊「老人互助會」詐賭的驚人操作。全片最驚險的一場戲落在玖壹壹「春風」洪瑜鴻親自駕駛手排花車，遇上超差車況，坐在後面的姚以緹直呼︰「真的彷彿沒有明天！」

《死亡賭局》飛車驚魂 春風淡定開故障車春風在《死亡賭局》挑大梁演出，挑戰複雜內心戲。
（英傑哆影業提供）

該場飛車戲差點出事，包括機械故障、車身偏移，還有廢氣灌進車廂，但春風卻顯得淡定，表示「我跟這台車可以共存。」幸好順利拍攝完畢；春風昨還開玩笑說，最難的是選吃的（指劇組伙食），完全打破片中緊張氛圍。

春風自《請問，還有哪裡需要加強》、《白衣蒼狗》等作品後，演技愈發成熟，還被劇組虧是「演技天才」；他昨否認此封號，謙稱「我只是很努力，在你們看不到的地方。」還開玩笑說連其他演員的台詞都會默寫，準備程度超狂。

導演詹淳皓加碼爆料，春風私下超大方，每天都有喝不完的飲料請大家，還有朋友贊助龍蝦；演出春風弟弟的黃奇斌則笑說，某天拍完戲，春風要大家便利商店隨便拿，認證他為人十分豪爽。《死亡賭局》將於4月24日全台上映。

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