NONO又被控性侵按摩女、女網友 一審判無罪

藝人「NONO」陳宣裕被多名女子指控性侵、猥褻，一審判無罪。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者張文川／台北報導〕藝人「NONO」陳宣裕2023年間被多名女子指控性騷、性侵、猥褻，被害人不乏藝人、劇組工作人員，士林地檢署依7次犯行起訴，一審、二審都認為僅成立1件強制性交未遂，二審高等法院上月維持2月6月徒刑；另有2名女子另案控告分別被他在按摩店、汽車內性侵、猥褻，檢方原本不起訴，但高等檢察署撤銷發回重啟調查，士檢再次偵辦後依強制性交、強制猥褻2罪起訴陳，士林地院今宣判，仍認為此兩案的證據不足，判NONO無罪。可上訴。

此波2名被害人當中，一位是在按摩店工作的女子，她指控NONO來店裡消費按摩時，突然正面對她露出下體，將她強壓在美容床上，將她性侵得逞；另一名被害女子則是指控，在社群平台上遇到NONO來搭訕，約她出遊時，結果被NONO在車上強行接吻、揉胸猥褻。

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2女都是在「#MeToo」風潮期間見到NONO的新聞，各自鼓起勇氣提出告訴，但檢方首度偵查後，認為證據不足，處分不起訴；2女申請再議，高檢署認為有再詳查的必要，撤銷原處分發回，士檢重查後，將NONO依強制性交、強制猥褻罪嫌提起公訴。

案經士林地院審理，今天審結宣判，合議庭認定案卷內的事證不足以形成有罪的確信，判NONO所涉的這2案都無罪。可上訴。

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