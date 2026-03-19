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娛樂 最新消息

張孝全殺手感對戲 金士傑嚇如到地獄

金士傑（左起）、林依晨和張孝全出席《深度安靜》首映會。 （記者潘少棠攝）金士傑（左起）、林依晨和張孝全出席《深度安靜》首映會。 （記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《深度安靜》昨舉辦首映會，監製瞿友寧、導演沈可尚與張孝全、林依晨、金士傑、丁寧等主演出席。片中張孝全與金士傑一場對手戲令人不寒而慄，他笑說一度演得太像「殺手」，金士傑更直呼被嚇得屁滾尿流，「我就像在地獄門口站著，太可怕了！」

張孝全和林依晨第四度合作並首度飾演夫妻，他說彼此「不預設」的默契激盪出不少火花，「比起驚嚇更像驚喜，感覺像是我沒見過的她」。林依晨在片中作為「情緒風暴」核心，一場情緒失控的戲她還自己去撞床架。她透露角色內心有股「無處抒發的動能」，導演沈可尚為此感到心疼，她笑說：「反而是我覺得力度還不夠！」

而林依晨近日再度提及2009年因勞累診斷出腦下垂體囊腫並接受手術一事，形容過程宛如「人生跑馬燈」，術後滿口血腥味讓她感到害怕。她表示目前都有定期回診，並笑說「我都被孩子磨練成女戰士了！」

此外，張孝全被問及好友楊銘威與方志友的婚變傳聞，先是一臉疑惑表示「我不知道欸」，在媒體說明後則回應對方「沒有訴苦，沒有分享」，並強調「今天就專心宣傳電影！」《深度安靜》明天在台上映。

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