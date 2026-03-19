周董新輯藏彩蛋 張學友認證成靈感

周杰倫新專輯封面場景，呈現懸疑暗黑的氛圍。（杰威爾提供）

《太陽之子》打造暗黑美學 巴黎教堂入鏡

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫不只聽媽媽的話，他也把「歌神」張學友的話牢記心中，作為靈感，等待近4年，周董終於將在3月25日全球數位發行新專輯《太陽之子》，而專輯名稱正是張學友對他的暱稱與認證。

2023年5月，周董在香港舉行「嘉年華」演唱會期間遇到幾天大雨，但幾乎在開演前雨就停了。當時張學友特地送上印有「太陽之子」的芒果與手寫卡片，幽默認證周董的幸運如同「太陽之子」，周董也感動表示自己「心裡出太陽了」，並打趣說「太陽之子」這個稱號他拿走囉！這次推出第16張專輯，周董便選用這個暱稱當成專輯名稱。

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周杰倫在巴黎一座教堂內取景拍攝新專輯照片及MV。（杰威爾提供）

周董新專輯封面場景是在巴黎一座教堂Chapelle Sainte-Jeanne-d’Arc拍攝，該場地目前可供租借辦展覽、攝影之用，它同時也是周董新歌MV場景之一，MV工作團隊考究了19世紀的陳設美術，將它打造成符合腳本的氛圍，加上是在夜間拍攝，所以出動9台大吊車在外面打燈，只為了打亮教堂的玻璃，呈現出懸疑暗黑的氛圍。

昨凌晨周董釋出第一支新歌預告MV，由廖人帥執導，內容也致敬奧地利藝術家古斯塔夫克林姆的作品《吻》，充滿藝術氣息，這次周董新專輯將收錄12首全新創作歌曲，及特別收錄給歌迷的禮物《聖誕星》，共計13首歌曲。

而3月24日下午1點周董將在台北松仁威秀影城11樓TITAN廳舉辦《太陽之子》MV全球首映，MV長達6分58秒，現場將限量開放100位幸運歌迷一同進場參與，他將親自分享新專輯及最新MV的創作點滴，周董新專輯預購從今天下午1點展開，實體專輯預計4月10日上市。

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