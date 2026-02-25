自由電子報
娛樂 最新消息

曾敬驊失樂園生活黑暗 范少勳扮社工理想破滅

曾敬驊在片中為還債搬水泥金紙，過著苦日子。（冬候鳥電影、文策院提供）曾敬驊在片中為還債搬水泥金紙，過著苦日子。（冬候鳥電影、文策院提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《失樂園》以育幼院與兒少犯罪為主軸，昨釋出前導預告，氣氛從孩子們唱聖歌後急轉直下，旁白「這件事情不要說出去，不然會害到我們家園」，讓原本溫馨的畫面瞬間變成壓力鍋。

范少勳（右）飾演的社工捲入育幼院霸凌案 滿懷理想卻頻受挫。（冬候鳥電影、文策院提供）范少勳（右）飾演的社工捲入育幼院霸凌案 滿懷理想卻頻受挫。（冬候鳥電影、文策院提供）

飾演社工的范少勳表示，角色讓人重新理解社工這職業，「當自己有了家庭小孩，又要處理生活輔導員的工作，真的不是容易的事。」他自問：「在面對迷惘的少年時，到底要包容，還是給教訓，或許沒有標準答案。」曾敬驊演出離開育幼院的少年，預告中他蜷縮在紙板上、滿身污漬的畫面，讓人難以直視。

導演蔡銀娟為電影進行多年田野調查，原本因資金困難一度擱置，後來完成台劇《火神的眼淚》後，決心回頭完成這部「一定要被看見的故事」。

《失樂園》以被霸凌的院童、理想破滅的社工和離院求生的少年3個視角出發，去年在台灣北中南舉辦電影盲測，不少社工與兒少相關領域觀眾直言：「這就是我們每天面對的現實。」《失樂園》5月29日在台上映。

