戲精白犀牛好記性 見邵雨薇爭寵討摸

王柏傑（左）和邵雨薇對犀牛主動靠過來討摸，感到很驚奇。（南瓜電影有限公司提供）王柏傑（左）和邵雨薇對犀牛主動靠過來討摸，感到很驚奇。（南瓜電影有限公司提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕王柏傑、邵雨薇、李淳和製作人唐在揚、導演蘇文聖昨重返Disney+影集《動物園》拍攝地壽山動物園，參與粉絲見面會，演員們實際走進園區，體驗保育員日常，並回訪戲中重要場景。邵雨薇與王柏傑劇中負責照養白犀牛，沒想到白犀牛一見到兩人便主動走近，彷彿還記得他們，讓他們在旁陪伴、輕撫互動長達10多分鐘。

《動物園》敘舊 李淳喻闖侏羅紀 王柏傑難忘高雄排骨飯

邵雨薇提到拍戲期間讓她印象最深刻的是白犀牛「犀奇」與「寶寶」，兩隻犀牛會主動靠過來爭寵討摸，就像撒嬌的寵物一樣。

而李淳相隔一年再度探訪非洲象「阿里」，彼此完全沒有忘記對方，熟悉的手勢一出，阿里立刻回應李淳，還主動靠近讓他餵食。讓李淳回憶起訓練期間第一次由真正的保育員帶領餵食非洲象時，「當大象靠近、象鼻伸來的瞬間，能清楚感受到牠呼出的熱氣與龐大存在感，像走進《侏羅紀公園》第一次看到恐龍那樣，緊張又震撼。」

李淳拿紅蘿蔔餵食非洲象。（南瓜電影有限公司提供）李淳拿紅蘿蔔餵食非洲象。（南瓜電影有限公司提供）

此外，這齣戲長時間駐點高雄拍攝，讓大夥都成了高雄在地通。身為高雄人的邵雨薇分享，拍戲期間正逢耶誕節，她特地請全劇組一起吃火鍋、交換禮物，收工後大家也常相約觀看棒球賽、探索高雄在地美食。

而王柏傑對高雄天氣宜人印象深刻，還點名阿英排骨飯，是他回味再三的在地美食。《動物園》將於20日起，每週五下午4點，在Disney+上線2集。

