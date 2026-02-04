〈除夕夜綜藝激戰〉康康改版舞女集體走音 蘇慧倫回歸比莉秀神曲

康康親自操刀「康康 Special」，率領眾女星改編經典《舞女》。（中視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕除夕夜強檔對決，中視與台視紛紛祭出豪華卡司搶攻收視。中視《馬力全開紅白歌合戰》由康康、許志豪等《綜藝一級棒》班底領軍，聯手許常德等五大金牌評審坐鎮。康康親自操刀「康康 Special」，帶領眾女星改編《舞女》，還力求笑果，要大家「集體走音」。

蘇慧倫率領16位舞者演出氣勢磅礡的手形舞。（台視提供）

吳申梅為此失控發出「馬叫聲」，杜忻恬也豁出去示範「大破音」，嚇得求觀眾別轉台。懷舊歌舞同樣看點十足，蘇宥蓉熱跳扭扭舞到雙腳抽筋，脫鞋後竟被虧「矮了5公分」；吳申梅則以「失心瘋」扭腰擺臀配上搶鏡假髮，嗨翻全場。

比莉以炫麗造型登台，演唱經典神曲《什麼都不必說》。（台視提供）

另一頭，台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》舞台則主打女神與傳奇的回歸。玉女掌門人蘇慧倫暌違5年強勢登台，率領16位舞者演出氣勢磅礡的手形舞，將五公尺高的巨大月亮搬上舞台演唱《黃色月亮》，溫柔嗓音令歌迷如癡如醉。

「樂壇傳奇」比莉以炫麗造型震撼登場，經典神曲《什麼都不必說》引發全場萬人大合唱。她更首唱暌違4年推出的新歌《阿福羅火山》，強大的洗腦旋律與舞台魅力瞬間點燃現場。

