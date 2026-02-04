胡瓜自糗人瑞殺手 揪阿嬤玩大集合

胡瓜（前排右二）與粉絲玩《大集合》小遊戲。（下面一位提供）

跨界YT迎百集親送幸福 為長輩設計遊戲

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜自2024年開始經營YouTube頻道《下面一位》，影片中常可見他親民滿點，拍攝空檔不忘與鄉親合照、寒暄，近來更和「面粉」相見歡，四處吃喝玩樂，笑聲不斷。最新一集迎來頻道第100集里程碑，胡瓜特地為長輩粉絲準備驚喜，親自登門送幸福，還自嘲笑說：「別人是師奶殺手，我是人瑞殺手！」

《下面一位》訂閱數已來到49.8萬，距離50萬大關只差臨門一腳，每集影片的觀看次數平均都有10萬以上，看來綜藝天王跨界YT圈人氣同樣旺。日前胡瓜驚喜現身粉絲家中，讓90歲阿嬤笑得合不攏嘴，興奮直喊：「我昨天才在電視上看到你！」說完立刻給胡瓜一個大大的擁抱，場面超溫馨。

阿嬤身為《綜藝大集合》的忠實觀眾，許願想要和胡瓜玩一次《大集合》的遊戲，胡瓜特別為她設計「鏟錢遊戲」，過程中還默默放水相助，最後更加碼送上紅包，讓阿嬤笑開懷。

胡瓜這次見了許多忠實觀眾，更在粉絲家中原味重現《大集合》遊戲，和一群阿嬤玩起彈乒乓球拿獎金，現場笑聲不斷，氣氛嗨到最高點。臨別時大家依依不捨，阿嬤們還熱情獻吻，胡瓜笑虧：「親一口要拿回1000塊！」逗得全場哈哈大笑。

胡瓜也有感而發，坦言很喜歡拜訪資深粉絲的系列單元，幽默說自己是全場最年輕的人之外，他也因為拍攝YT有機會可以和長久以來支持自己的觀眾當面感謝，聽到許多人生故事，他也會更加努力，讓喜愛收看他節目的人天天開心。

