方宥心憶袁惟仁如暖爸 黃嘉千淚喊未來再相見

方宥心難忘袁惟仁常對選手說「享受表演」。（全民大劇團提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕資深音樂人「小胖」袁惟仁2日病逝，演藝圈掀起一片追憶聲浪。方宥心是《超級星光大道》第四屆冠軍，她昨出席舞台劇《你好，我是接體員》開賣記者會，談起這位影響自己甚深的前輩，她形容袁惟仁在比賽期間就像「很溫暖的爸爸」，每當選手遇到低潮，總會適時拉大家一把。

黃嘉千悲慟袁惟仁離世。（全民大劇團提供）

方宥心也提到，外界最熟悉袁惟仁的形象是那句：「加油好嗎？」但私底下的他，其實更常對選手說的是「享受表演」，希望大家站上舞台時能真心投入、不要只被成績綁住。談到這段回憶，她一度紅了眼眶，語氣滿是感謝與不捨。

黃嘉千與袁惟仁有著深厚情誼。她回憶，當年袁惟仁從上海返台休養時，她曾特地到台東探望，「那時恢復狀況滿好的」，她握著他的手時，對方還能給出反應，眼眶泛淚。如今再回想那次見面，感慨直言：「可能後面這次比較嚴重。」

得知噩耗後深感悲慟，黃嘉千表示雖然內心萬分難過，但考量此時不便打擾家屬，尚未與對方聯繫，現階段只祈願家屬平安順遂，並溫柔喊話：「相信未來在天上，大家一定會再相見。」

