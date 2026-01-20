自由電子報
娛樂 最新消息

邵雨薇動物園找回初心勇氣 王柏傑溫柔對待生命

邵雨薇在《動物園》中飾演廣告菁英，陰錯陽差成為高雄壽山動物園的實習保育。（Disney+提供）邵雨薇在《動物園》中飾演廣告菁英，陰錯陽差成為高雄壽山動物園的實習保育。（Disney+提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕邵雨薇、王柏傑、李淳主演的Disney+職人愛情劇《動物園》，歷時4年籌備、橫跨台美兩地拍攝，故事背景直指高雄壽山動物園，透過一段從歡喜冤家走向相知相惜的關係，在笑中帶淚地描繪人與動物、人與人之間最真摯的情感連結。

王柏傑在《動物園》中飾演資深保育員，在人與動物的互動中重新思考生命的意義與價值。（Disney+提供）王柏傑在《動物園》中飾演資深保育員，在人與動物的互動中重新思考生命的意義與價值。（Disney+提供）

為了真實呈現動物保育員的專業與日常，主演群在開拍前皆進入壽山動物園接受至少三週的密集訓練。邵雨薇分享：「這是我第一次演保育員，朱欣葵在動物園找到的不只是工作，更是一種回到初心的勇氣，希望觀眾也能在這個故事裡，找到屬於自己的療癒時刻。」王柏傑也表示：「這個角色讓我學會用更溫柔的方式面對生命，擔任動物園保育員不只要有專業技能，更需要耐心和同理心。」

《動物園》製作規格比照電影，歷經六個月拍攝，不僅深入高雄壽山動物園取景，還遠赴美國紐約拍攝關鍵場面，足跡遍及中央公園、時代廣場、第五大道等地標，在零下一度的低溫中完成多場情感戲。拍攝期間正值櫻花季，花瓣如雪紛飛的畫面，也意外成為劇中最浪漫的場景之一。

