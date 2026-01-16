自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 星座

4生肖運勢翻紅 事業看俏財運擋都擋不住

每個人心裡都有個發財夢。（彭博社）每個人心裡都有個發財夢。（彭博社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕每個人心裡都有個發財夢，不過未來一週有4個生肖運勢翻轉，真的有機會財運亨通，在工作上也能呼風喚雨。這4個生肖不但工作順暢、賺錢機會變多，生活節奏也會逐漸穩定，事業步步高升，財富也會滾滾而來。

■生肖猴

屬猴的朋友未來一週社交運大開，朋友圈快速擴張，接觸到的人脈層次也明顯提升，並透過這些新連結，直接帶來合作或賺錢機會。加上屬猴者本身反應快、嗅覺靈敏，對市場趨勢特別有感，容易搶先卡位新商機，像是電商、新媒體或網路相關領域，都有機會靠創意變現。整體來看這週雖忙，還忙得很值得。

■生肖虎

屬虎者未來一週事業舞台變大，職場上容易被點名、被看見，有機會接手重要任務或專案，甚至擔任領導角色。屬虎的決斷力和氣場，在這段時間特別吃香，不僅能帶動團隊，也能替自己累積亮眼成績，對升遷或後續發展相當加分。

■生肖牛

這一週對屬牛者來說，辛苦終於被看見，長期默默付出的努力開始回收成果，上司肯定、客戶買單，升職加薪或業績成長都有機會同步出現。加上屬牛做事穩當、信用好，貴人運也跟著提升，收入自然水漲船高。

■生肖羊

屬羊的朋友未來7天在事業上有突破機會，特別適合談合作、跑專案或參與重要協商，臨場反應快、溝通能力強，容易在關鍵時刻替局勢加分，成果往往超出預期。

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中