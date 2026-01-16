4生肖運勢翻紅 事業看俏財運擋都擋不住

每個人心裡都有個發財夢。（彭博社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕每個人心裡都有個發財夢，不過未來一週有4個生肖運勢翻轉，真的有機會財運亨通，在工作上也能呼風喚雨。這4個生肖不但工作順暢、賺錢機會變多，生活節奏也會逐漸穩定，事業步步高升，財富也會滾滾而來。

■生肖猴

屬猴的朋友未來一週社交運大開，朋友圈快速擴張，接觸到的人脈層次也明顯提升，並透過這些新連結，直接帶來合作或賺錢機會。加上屬猴者本身反應快、嗅覺靈敏，對市場趨勢特別有感，容易搶先卡位新商機，像是電商、新媒體或網路相關領域，都有機會靠創意變現。整體來看這週雖忙，還忙得很值得。

■生肖虎

屬虎者未來一週事業舞台變大，職場上容易被點名、被看見，有機會接手重要任務或專案，甚至擔任領導角色。屬虎的決斷力和氣場，在這段時間特別吃香，不僅能帶動團隊，也能替自己累積亮眼成績，對升遷或後續發展相當加分。

■生肖牛

這一週對屬牛者來說，辛苦終於被看見，長期默默付出的努力開始回收成果，上司肯定、客戶買單，升職加薪或業績成長都有機會同步出現。加上屬牛做事穩當、信用好，貴人運也跟著提升，收入自然水漲船高。

■生肖羊

屬羊的朋友未來7天在事業上有突破機會，特別適合談合作、跑專案或參與重要協商，臨場反應快、溝通能力強，容易在關鍵時刻替局勢加分，成果往往超出預期。

